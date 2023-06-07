Директора турфирмы будут судить за гибель туристов на Камчатке, среди которых был бийчанин

В ЧП при восхождении на Ключевской вулкан с 3 по 6 сентября погибли девять туристов. Фото: КГКУ «ЦОД»

В Камчатском крае завершили расследование одного из уголовных дел по факту гибели гида и восьми туристов при восхождении на Ключевскую сопку. Одним из погибших был уроженец Камня-на-Оби Александр Жаловачик. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, речь идет о деле в отношении директора турфирмы, организовавшей маршрут. Фигурантом еще одного уголовного дела стал барнаульский гид Иван Алабугин, расследование в его отношении еще продолжается.

Сотрудничал со следствием

Директор новосибирской туристической фирмы ООО «Экстрим тайм» Андрей Степанов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц. По данным следователей, он опубликовал в интернете рекламу об организации восхождения на Ключевскую сопку и привлек на должности инструкторов-проводников людей, которые не имели полномочий. Туристический маршрут отличался особой сложностью.

Андрей Степанов Фото: Анна ПАШАГИНА

Гидами были назначены новосибирец Андрей Мищенко и барнаулец Иван Алабугин. Они повели группу из 10 туристов. В СК отметили, что директор турфирмы знал, что утвержденного маршрута и разрешения природного парка на посещение сопки у них нет, но все равно организовал турпоход на вершину.

Восхождение началось 30 августа по южному склону вулкана. 3 сентября, когда группа дошла до отметки в четыре тысячи метров, двое туристов почувствовали себя плохо, и в сопровождении барнаульского гида они начали спуск к домику вулканологов. Оставшиеся туристы и гид из Новосибирска продолжили путь, однако на высоте 4,4 тысячи метров они не смогли продолжить восхождение по ледовому склону и начали спускаться.

- Во время спуска группа сорвалась вниз. В результате падения 8 участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли, - пояснили в СУ СК по Камчатскому краю.

Организатор турмаршрута признал вину в содеянном, раскаялся и сотрудничал со следствием. Поэтому дело в его отношении выделили в отдельное производство. Он продолжает находиться под домашним арестом.

Что известно о деле гида из Барнаула Ивана Алабугина?

Дело гида Ивана Алабугина вызвало большой резонанс, так как многие не видят его вины в произошедшем. Сам Иван после того, как его и двух выживших туристов эвакуировали спасатели, рассказал, что погода 3 сентября была просто идеальная. Как и было положено по инструкции, он сопровождал двух почувствовавших себя плохо туристов в домик вулканологов. Группе оставалось всего 158 метров до вершины… Однако произошло несчастье.

Когда Иван с туристами подходили к домику, по рации с ними связался гид Андрей Мищенко. Он сказал, что группа сорвалась, четверо человек от полученных травм скончались на месте. Иван взял спальные мешки, палатку и медицинские препараты и начал подниматься для оказания помощи выжившим. На месте он разбил лагерь и до прихода спасателей прилагал все усилия, чтобы травмированные выжили. Однако от переохлаждения и травм туристы и гид погибали один за другим, среди них был и уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик. Сам Алабугин тоже не обошелся без травм: у него было диагностировано серьезное обморожение пальцев обоих кистей рук и стоп, а также левой щеки лица.

По итогу Ивану предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг, которые повлекли смерть нескольких лиц. Изначально его заключили под стражу и отправили в СИЗО. По данным следователей, он не имел необходимых документов и допуска к работе с туристами на маршруте повышенной опасности. Позднее Алабугину удалось добиться домашнего ареста.

Супруга Ивана Виктория писала в его защиту в соцсетях, что супруга даже не было в момент трагедии рядом с группой.

- Он спускал вниз двух туристов, которым стало плохо при восхождении. Все кто следил за трагическими событиями на Ключевской Сопке, все кто понимают, что пережил мой муж, все кто были хоть раз в горах знают, что Ваня сделал всё возможное и невозможное, - писала женщина.

Сейчас следователи продолжают расследовать все обстоятельства произошедшего.

Тем временем, вину второго гида Андрея Мищенко следователи официально установили, но уголовное преследование прекратили в связи с его смертью.