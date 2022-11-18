«Ваня сделал всё возможное и невозможное»: жена обвиняемого в смерти туристов барнаульского гида – об аресте и трагедии

Избрание меры пресечения Ивану Алабугину. Скриншот видео СУ СК по Камчатскому краю

17 ноября следователи СУ СК по Камчатскому краю предъявили обвинение барнаульскому гиду Ивану Алабугину. Он обвиняется в оказании небезопасных услуг, которые повлекли смерть нескольких лиц. По решению суда Алабугин заключен под стражу и отправлен в СИЗО.

- Мужчина будет содержаться под стражей до 15 января 2023 года, - пояснили в следкоме.

По данным следователей, у гида не было необходимых допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности. Он знал о небезопасности оказываемых услуг и все же повел группу туристов с другим гидом на вулкан Ключевская Сопка. 3 сентября группа разделилась: восемь туристов с коллегой Алабугина из Новосибирска продолжили восхождение, а Иван и еще двое туристов, которые плохо себя чувствовали, спустились в домик вулканологов. Позднее второй гид сообщил Ивану по рации о том, что группа сорвалась – пятеро погибли сразу, еще трое туристов и сам гид погибли в последующие дни от полученных травм. Полную картину ЧП продолжают устанавливать следователи.

Как рассказала супруга Алабугина Виктория на его странице в соцсетях за день до ареста, адвокат, который должен был представлять Ивана на допросе, не успел прилететь на Камчатку. Жена гида попросила всех неравнодушных оказать финансовую помощь, в первую очередь на адвоката.

- Напомню, что в момент трагедии на вулкане Вани не было. Он спускал вниз двух туристов, которым стало плохо при восхождении. Все кто следил за трагическими событиями на Ключевской Сопке, все кто понимают, что пережил мой муж, все кто были хоть раз в горах знают, что Ваня сделал всё возможное и невозможное, - пишет Виктория.

К слову, сам Алабугин после того, как его и еще двоих туристов спасли, рассказывал, что он пытался помочь сорвавшимся: после сообщения о происшествии он взял медикаменты, палатку, спальные мешки и отправился к месту трагедии. Там он до последнего был с пострадавшими и оказывал им первую помощь, но, к сожалению, травмы были слишком серьезными – никто из них не выжил. Одним из погибших оказался и уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик.

Кроме Алабугина в гибели туристов обвиняют директора туристической фирмы «Экстрим Тайм». Он также находится под стражей.

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