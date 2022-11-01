Мужчину задержали в Новосибирске и этапировали в Петропавловск-Камчатский Фото: Анна ПАШАГИНА

В Камчатском крае до 5 января 2023 года продлили срок содержания под стражей директору туристической фирмы «Экстрим Тайм», которого обвиняют в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть девяти туристов при восхождении на Ключевскую Сопку. Как отметили в региональном следкоме, мужчину задержали в Новосибирске и этапировали в Петропавловск-Камчатский.

ЧП произошло в начале сентября этого года. Как рассказал барнаульский гид Иван Алабугин, он вместе с коллегой (Андреем Мищенко из Новосибирска) и 10 туристов отправились на Ключевскую Сопку. 3 сентября была идеальная погода, группа поднималась по склону, но на высоте 4 тысячи метров двое туристов почувствовали себя плохо. Иван повел их вниз, в домик вулканологов, а остальные туристы продолжили восхождение.

Всего 158 метров оставалось туристам до вершины, но в какой-то момент они сорвались. Второму гиду удалось сообщить Ивану по рации о происшествии. Барнаулец собрал спальные мешки, палатку и медпрепараты выдвинулся к пострадавшей группе. Там он разбил лагерь и пытался помочь пострадавшим. По данным следкома, пятеро человек погибли после падения, еще четверо – в течение трех дней. Спасатели не могли добраться до туристов из-за плохой погоды…

Одним из погибших оказался уроженец Камня-на-Оби Алтайского края Александр Жиловачик. Всего за пару дней до трагедии он опубликовал на своей странице в соцсети фото с Камчатки.

После ЧП директора турфирмы, которая организовала тур, взяли под стражу. Следователи уже допросили выживших участников тургруппы, провели обыск и изъяли документы в агентстве. Руководителю фирмы предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг.

- При этом следствием в ходе изучения документации ООО «Экстрим Тайм» достоверно установлено отсутствие трудовых договоров с гидами, осуществляющими услуги по восхождению на Ключевскую сопку, - говорится в релизе следкома.

На имущество обвиняемого наложен арест. Расследование дела продолжается.

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