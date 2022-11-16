Решается вопрос об избрании меры пресечения. Скриншот видео СУ СК по Камчатскому краю

Следователи управления по Камчатскому краю задержали 30-летнего гида, который участвовал в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка в начале сентября. В результате ЧП погибли девять человек. По всей видимости, речь идет о гиде из Барнаула Иване Алабугине. Он сопровождал туристов на маршруте.

- В настоящее время мужчина допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть 9 туристов (ч.3 ст. 238 УК РФ). Он помещен в изолятор временного содержания, - отметили в следкоме.

Также решается вопрос о заключении Алабугина под стражу.

По данным следствия, с 30 августа группа туристов из семи регионов и два гида поднимались на вулкан Ключевская Сопка. При спуске 3 сентября на высоте около 4,5 метров восемь туристов и один гид сорвались: пять человек погибли сразу, еще четверо – в течение трех суток.

Как ранее рассказывал сам Алабугин спасателям, в день трагедии была идеальная погода. Однако вскоре при подъеме двум туристам из десяти стало плохо. Группа разделилась: один гид и восемь туристов продолжили восхождение, а еще двое туристов с барнаульским гидом Иваном Алабугиным пошли вниз к домику вулканологов. В какой-то момент с Иваном связался второй гид по рации и сказал, что группа сорвалась. Мужчина собрал спальные мешки, палатку, медицинские препараты и пошел на помощь травмированным. На месте ЧП он поставил палатку и последующие три дня оказывал помощь пострадавшим, но травмы были слишком серьезные – никто из пострадавших не выжил. Среди погибших оказался и уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик.

После того, как погода стала ухудшаться, Алабугин спустился вниз к других туристам, ожидавшим его в домике вулканологов. 6 сентября спасателям удалось добраться до выживших и эвакуировать их в больницу. У Алабугина диагностировали обморожения пальцев рук и стоп, а также левой щеки лица.

Напомним, после трагедии следователи задержали директора турфирмы «Экстрим Тайм», которая организовала тур. Не так давно Андрею Степанову продлили срок содержания под стражей до 5 января 2023 года. Он обвиняется в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть девяти туристов.

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