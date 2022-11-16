Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 ноября 2022 3:03

Барнаульского гида отправили в СИЗО после гибели 9 туристов на Камчатке

Ранее следователи задержали лишь директора агентства, организовавшего тур
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Скриншот видео СУ СК по Камчатскому краю

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Скриншот видео СУ СК по Камчатскому краю

Следователи управления по Камчатскому краю задержали 30-летнего гида, который участвовал в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка в начале сентября. В результате ЧП погибли девять человек. По всей видимости, речь идет о гиде из Барнаула Иване Алабугине. Он сопровождал туристов на маршруте.

- В настоящее время мужчина допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть 9 туристов (ч.3 ст. 238 УК РФ). Он помещен в изолятор временного содержания, - отметили в следкоме.

Также решается вопрос о заключении Алабугина под стражу.

По данным следствия, с 30 августа группа туристов из семи регионов и два гида поднимались на вулкан Ключевская Сопка. При спуске 3 сентября на высоте около 4,5 метров восемь туристов и один гид сорвались: пять человек погибли сразу, еще четверо – в течение трех суток.

Как ранее рассказывал сам Алабугин спасателям, в день трагедии была идеальная погода. Однако вскоре при подъеме двум туристам из десяти стало плохо. Группа разделилась: один гид и восемь туристов продолжили восхождение, а еще двое туристов с барнаульским гидом Иваном Алабугиным пошли вниз к домику вулканологов. В какой-то момент с Иваном связался второй гид по рации и сказал, что группа сорвалась. Мужчина собрал спальные мешки, палатку, медицинские препараты и пошел на помощь травмированным. На месте ЧП он поставил палатку и последующие три дня оказывал помощь пострадавшим, но травмы были слишком серьезные – никто из пострадавших не выжил. Среди погибших оказался и уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик.

После того, как погода стала ухудшаться, Алабугин спустился вниз к других туристам, ожидавшим его в домике вулканологов. 6 сентября спасателям удалось добраться до выживших и эвакуировать их в больницу. У Алабугина диагностировали обморожения пальцев рук и стоп, а также левой щеки лица.

Напомним, после трагедии следователи задержали директора турфирмы «Экстрим Тайм», которая организовала тур. Не так давно Андрею Степанову продлили срок содержания под стражей до 5 января 2023 года. Он обвиняется в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть девяти туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Альпинизм - это не всегда синее небо»: что известно о барнаульском гиде из застрявшей на Камчатке тургруппы

Одним из гидов застрявшей на Камчатке тургруппы оказался житель Барнаула (подробнее)

Природа или человеческий фактор? Кто в ответе за гибель туристов в горах, и на какую трагедию похоже ЧП на Камчатке

После ЧП с туристами на Камчатке с девятью погибшими, «Комсомолка» решила вспомнить самые страшные трагедии, унесшие жизни искателей приключений (подробнее)

ЧПИнтересное