Клиническая смерть после шашлыка, змеи и страшные ДТП: какие ЧП произошли на «майских» в Алтайском крае

Серьезные пожары, жесткие ДТП, инциденты с туристами, резонансные смерти - и другие ЧП произошли на майских праздниках. Фото: Олег УКЛАДОВ

В майские праздники в Алтайском крае произошел целый ряд трагических событий. Серьезные пожары, жесткие ДТП, инциденты с туристами, резонансные смерти. О главных ЧП – в материале «Комсомолки».

Внезапные смерти

Два неординарных трагических случая произошли на прошедших майских. Одного местного жителя смерть застала на отдыхе, другая женщина скончалась прямо на рабочем месте. Так, 9 мая в Рубцовске мужчина подавился шашлыком и пережил клиническую смерть. Как рассказали «КП» приехавшие в тот день на вызов медики скорой помощи, пострадавший не дышал 15 минут. Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

10 мая вечером в барнаульском трамвае №1 во время работы скоропостижно скончалась кондуктор. ЧП произошло в районе улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской. 56-летней женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Водитель, остановив вагон, вызвал скорую помощь, но, к сожалению, приехавшие медики не смогли ей помочь, и кондуктор скончалась. Причина внезапно летального исхода пока неизвестна.

Рубцовск чуть не сгорел

9 мая в Рубцовске произошли сразу три крупных пожара. По данным МЧС, площадь возгорания сухой травы составила более 2 гектар. Сухая погода, сильный порывистый ветер способствовали быстрому распространению пламени, что угрожало переходу огня на рядом расположенные частные жилые дома. Для ликвидации горения отправили значительное количество сил и средств из соседних районов и даже из Барнаула. К счастью, бушующее пламя удалось остановить и обошлось без жертв.

Смертельные ДТП

Рано утром 9 мая на трассе Барнаул – Алейск мужчина на ВАЗ-2110 выехал на встречку и столкнулся с грузовым Mitsubishi Canter. В результате ДТП отечественное авто превратилось в груду металла, а водитель 1994 года рождения погиб на месте.

В этот же день, но уже вечером смертельное ДТП произошло в Алейске на улице Пионерская около полуночи. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб – в итоге три человека погибли, выжил только 13-летний ребенок, который сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Опасный туризм

2 мая в Смоленском районе на реке Песчаная во время сплава погибла 47-летняя туристка из Новосибирской области. Региональный Следком возбудил уголовное дело. По данным ведомства, на одном из порогов во время сплава произошло опрокидывание катамарана и рафта.

9 мая вечером в Алтайском крае девушка сорвалась с горы «Чертов палец» в селе Ая. Скорая не могла подобраться к пострадавшей, поэтому потребовалась немедленная помощь спасателей. В итоге девушка госпитализировали в больницу.

Укус гадюки

В алтайском селе Курочкино 36-летнего мужчину укусила гадюка, сообщает «Рен-ТВ». Когда именно произошел инцидент, неизвестно. Медики диагностировали у пострадавшего отравление ядом змеи. Известно, что ему оказывают помощь в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Алтайского края выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Там расстреляли учеников гимназии №175 (подробнее)