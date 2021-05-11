Губернатор Алтайского края выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Виктор Томенко направил в Татарстан телеграмму Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову телеграмму со словами соболезнования, в связи с трагедией, произошедшей сегодня, 11 мая, в гимназии №175. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- От имени жителей Алтайского края, Правительства региона и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших при стрельбе в гимназии № 175 города Казани, всем жителям Татарстана, - говорится в послании. - Произошедшее не оставило равнодушным никого. Особую боль вызывает то, что чудовищное преступление совершено в стенах школы. Скорбим вместе с вами и готовы оказать необходимую помощь. Искренние слова поддержки всем, кого коснулась эта страшная трагедия, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

По данным правительства Алтайского края, в нашем регионе работа по антитеррористической безопасности в школах, детских садах и других учебных заведениях ведется на системной и долгосрочной основе. Реализуются все решения и рекомендации Национального антитеррористического комитета, Правительства РФ, Министерства просвещения.

Трагические события этого дня еще раз доказывают, что работа в данном направлении должна не только продолжаться, но и усовершенствоваться. Ситуацию в крае лично курирует губернатор, а также антитеррористические комиссии городов и районов.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин также выразил свои соболезнования по случаю гибели детей в казанской гимназии

- Направил соболезнования Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову в связи с нападением на школу №175. Среди погибших есть дети – это ужасная трагедия и непростительное, страшное преступление. Мы разделяем безмерное горе семей погибших и приносим соболезнования, – сказал он.

Кроме того, Хорохордин дал поручение безотлагательно усилить меры безопасности в образовательных учреждениях региона.

- Руководители образовательных учреждений должны предпринять все меры, чтобы исключить такие происшествия. Жизнь и здоровье детей – приоритет, которым должен руководствоваться каждый из нас, – добавил глава региона.

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