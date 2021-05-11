ДТП с тремя погибшими в Алейске 10 мая 2021: одна из умерших работала в ковидном госпитале, её сын идет на поправку

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

ДТП с тремя погибшими в Алейске произошло 10 мая 2021 года. Во время аварии также пострадал мальчик 13 лет. «Комсомолке» стали известны подробности аварии.

Ранее в Алейской Госавтоинспекции сообщили, что в районе дома №111 по улице Пионерская 49-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречку и врезался в ВАЗ 21102 – такси «Эконом», за рулем которого был 47-летний мужчина.

По данным источника «Комсомолки», предполагаемым виновником аварии является 49-летний Валерий Захаров. Он не дожил до 50-летия всего неделю. Мужчина трудился на «Алейскзернопродукте», был начальником одного из цехов. Сегодня его проводили в последний путь…

В социальных сетях распространяется информация, что якобы Валерий в тот роковой вечер сел за руль пьяным, однако официальные источники информацию не подтверждают – результаты экспертизы еще неизвестны.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - подчеркнул источник.

За рулем такси был 47-летний Виталий (фамилию уточнить не удалось). Его коллеги рассказали, что у него был большой опыт вождения.

- Работал он у нас давно, ранее никаких инцидентов с его участием не было, - отметили в такси «Эконом».

Третья погибшая – Людмила Нечунаева. 44-летняя женщина и её несовершеннолетний сын ехали в машине такси. После удара она получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась до приезда медиков, а мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Судя по странице женщины в соцсетях, она работала санитаркой в Алейском ковидном госпитале, до этого трудилась в инфекционном отделении. Женщина просто жила своими детьми – фотоальбомы в соцсетях переполнены снимками её малышей. Знающие её люди пишут, что она была прекрасным человеком… Людмила воспитывала двоих мальчиков – тот, который был в такси, - старший.

Супруг погибшей Павел в комментариях пишет, что врачи дают хорошие прогнозы на выздоровление сына. Сейчас ребенка перевезли в барнаульскую больницу для дальнейшего лечения.

- С сыном все будет нормально, - отметил он.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

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