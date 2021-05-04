На Алтае во время сплава погибла туристка

Тело погибшей нашли на следующий день. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае во время сплава погибла 47-летняя туристка из Новосибирской области. ЧП произошло 2 мая в Смоленском районе на реке Песчаная. Об этом сообщает краевое управление МЧС.

- На минувших выходных в Алтайском крае зарегистрировано происшествие с туристами. При сплаве по реке Песчаная на одном из порогов произошло опрокидывание катамарана и рафта, - пишет ведомство.

На Алтае утонула туристка Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Группа состояла из 15 человек, об организаторах пока ничего не известно. Скорее всего, это был спортивный сплав – для развлекательного туризма еще рано, вода в реках мутная. Река Песчаная привлекает спортсменов весной, но во время паводкового подъема воды она может быть опасна. Кроме того, на днях прошли дожди и вода поднялась еще сильнее, в итоге на одном из порогов произошло опрокидывание катамарана и рафта. 14 человек смогли выбраться, их обнаружил сотрудник краевого МЧС и доставил в деревню Солоновка. Поиски пропавшей женщины длились почти сутки, ее тело обнаружили недалеко от места трагедии 3 мая. Всего было задействовано 35 человек.

Сейчас региональный следственный комитет проводит доследственную проверку. По данным ведомства, у группы было два катамарана, на одном из них находилось 11 человек. Также в СК уточнили, что это была группа любителей.

Они перевернулись на пороге Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- На любой реке есть период, когда по ней запрещено сплавляться. Он может длиться всего неделю, но за это время река превращается из небольшой - в бурлящий поток. Нужно учитывать эти особенности, оценивать состояние группы. Ошибки могут быть фатальными. Раньше на Песчаной даже проводили соревнования, но в 2006 году там погибли сразу пять человек. С тех пор выросло целое поколение, которое об этом не знает. Это тоже случилось во время подъема воды, МЧС запретило проводить турнир, но несколько опытных групп это проигнорировали, в результате произошла трагедия, - рассказал руководитель турклуба Алтайского госуниверситета Андрей Дудник.

Трагедии на горных реках Алтая случаются регулярно, в конце прошлого сезона, в сентябре прошлого года на Катуни погиб мужчина – его катамаран опрокинулся, он не смог выбраться из воды. Это произошло в Усть-Коксинском районе на реке Нижний Кураган. Его товарищи самостоятельно смогли достать тело погибшего на берег. Месяцем ранее на реке Шавла в Кош-Агачском районе погибла женщина. Она вместе с группой сплавлялась на катамаране. На одном из порогов борт перевернулся и туристка, несмотря на спасжилет, утонула.

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