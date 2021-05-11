«Скорая» не успела помочь: в Барнауле кондуктор трамвая скончалась на вечернем маршруте

Медики не успели помочь женщине Фото: Олег УКЛАДОВ

10 мая в барнаульском трамвае №1 скоропостижно скончалась кондуктор.

- ЧП произошло в 18.45, - рассказала «Комсомолке» Олеся Черских, начальник отдела по связям с общественностью и документационному обеспечению МУП «Горэлектротранса». – Кондуктору стало нехорошо, она обратилась к водителю и они приняли решение ехать в депо, изменив маршрут. Но в районе улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской дивизии 56-летней женщине стало совсем плохо, она стала терять сознание. Водитель, остановив вагон, вызвал «Скорую», но, к сожалению, приехавшие медики не смогли уже помочь женщине.

Из-за ЧП движение других трамваев было изменено почти до девяти вечера. После медиков на месте происшествия работала полиция.

В отделе по связям с общественностью рассказали также, что женщина устроилась на работу в МУП «Горэлектротранс» 2016-м году. До случившегося кондуктор не жаловалась на здоровье.

- За семь лет моей работы на предприятии не припомню случаев, когда бы водитель или кондуктор умирали на маршруте, - рассказала Олеся Черских.

По словам Черских, раньше на предприятии не выдавалась материальная помощь на похороны, но по новому коллективному договору, подписанному на днях, минимальная материальная помощь полагается только тем сотрудникам, которые отработали более десяти лет.

- Возможно, по этому случаю будет отдельное решение. У нас работают 2000 человек, предприятие убыточное, - пояснили в отделе по связям с общественностью. – По возможности помогаем с транспортом, выделяя по просьбе родственников автобусы.