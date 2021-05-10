116 пожаров произошли на Алтае за сутки

Для ликвидации горения в Рубцовске отправили значительное количество сил и средств из соседних районов и даже из Барнаула Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

За прошедшие сутки в Алтайском крае произошло 116 пожаров. И них 65 из них были ландшафтными, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– Только в одном городе Рубцовске одновременно произошло три крупных возгорания сухой травы, общая площадь которых составила более 2 гектар. Сухая погода, сильный порывистый ветер способствовали быстрому распространению пламени, что привело к угрозе перехода огня на рядом расположенные частные жилые дома, – отмечают в МЧС.

Чтобы потушить огонь, пожарным потребовалось длительное время. Для ликвидации горения отправили значительное количество сил и средств из соседних районов и даже из Барнаула. Благодаря усилиям спасателей в итоге удалось не допустить гибели людей.