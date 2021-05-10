В селе Ая на Алтае девушка сорвалась с горы «Чертов палец»

Чтобы добраться до девушки, спасателям пришлось закрепить веревки к дереву и спуститься по крутому склону. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На Алтае в селе Ая девушка сорвалась с горы «Чертов палец». Скорая не могла подобраться к пострадавшей, поэтому потребовалась немедленная помощь спасателей. Сообщение о случившемся поступило в МЧС 9 мая ровно в 21.00.

– Нам поступил звонок, что уроженка села Ая 1985 года рождения сорвалась с горы и ей требуется немедленная медицинская помощь. Так как скорая помощь не может самостоятельно подобраться к девушке, мы незамедлительно направили к месту происшествия наши силы, - рассказывает начальник отдельного поста №3 пожарно-спасательной части № 60 Анатолий Атюнин.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, чтобы добраться до девушки, спасателям пришлось закрепить веревки к дереву и спуститься по крутому склону. На носилках пострадавшую доставили до автомобиля скорой медицинской помощи. После этого туристку увезли в центральную городскую больницу Горно-Алтайска.

В МЧС напоминают о важности регистрации туристических групп.

– Многие туристы-любители не желают проходить регистрацию в подразделениях МЧС России. Это большая ошибка, которая может привести к трагедии, – отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее на Алтае во время сплава погибла 47-летняя туристка из Новосибирской области. Инцидент произошло 2 мая в Смоленском районе на реке Песчаная. СК возбудил уголовное дело.

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