Подавился шашлыком: алтайские врачи рассказали, как спасали мужчину после 15 минут клинической смерти

Мужчина в реанимации в больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском городе Рубцовск мужчина в буквальном смысле воскрес после 15 минут клинической смерти. ЧП произошло 9 мая. В праздничный день 53-летний мужчина жарил шашлыки с семьей на своем участке. Вдруг он подавился куском мяса, начал задыхаться и упал без сознания. К несчастью, никто из присутствующих не смог оказать первую помощь, вызвали скорую.

Когда приехала бригада, мужчина уже минут 10 не дышал, не было пульса. Все происходило в частном секторе – найти нужный дом было не так просто. Однако никто из близких из-за паники не догадался выбежать навстречу машине – в итоге было потеряно несколько драгоценных минут.

Медики достали кусок шашлыка, застрявший в дыхательных путях.

- Мы сразу начали делать сердечно-легочную реанимацию. Доктор заинтубировал мужчину. Второй фельдшер делал непрямой массаж сердца, я вводила препарат. Сердцебиение появилось на 20 минуте сердечно-легочной реанимации, а спонтанное дыхание - в машине, - рассказывает фельдшер Юлия Карякина.

Врач Владилен Стрижкин и фельдшер Юлия Карякина после одного из дежурств. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам фельдшера Николая Быковских, реанимацию проводят 30 минут, если сердце не заводится, фиксируют смерть. Пациента сразу перенесли на освещенное место, подключили к аппарату, чтобы следить за сердцебиением. Когда появился ритм и сердце забилось, его отнесли в машину - нужно было как можно скорее доставить человека в больницу.

Уже в машине скорой помощи у мужчины появилось слабое, но самостоятельное дыхание. До больницы его довезли на «кислороде». Сейчас он находится в реанимационном отделении рубцовской горбольницы №2. Состояние критическое. К сожалению, прогнозы слишком неутешительные – его сердце не билось 15 минут, это катастрофически могло сказаться на мозге.

Фельдшер Николай Быковских. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Воскрешение» мужчины после такого долгого периода клинической смерти – редкое исключение из практики.

- Тут только у Бога можно спросить, почему так происходит. Возможно, крепкий и относительно молодой организм. Разные случаи бывают, у меня в практике было, что молодой парень выбрался из состояния клинической смерти, спустя 40 минут. К сожалению, смерть мозга наступает через пять минут, тут ничего не поделать. Тот молодой человек скончался через неделю в результате отека мозга, - рассказал врач реаниматолог скорой медицинской помощи Владилен Стрижкин.

В практике есть положительные случаи, когда люди оживали и после 40 минут клинической смерти. Такой случай произошел в Петербурге. Врачи больницы Святого Георгия вернули с того света 40-летнего пациента с тяжелой формой коронавируса. Из-за осложнений петербуржец дважды пережил полную остановку сердца и дыхания. В общей сложности его не было в "живых" больше 40 минут.