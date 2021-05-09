Лобовое ДТП на алтайской трассе: машина всмятку, рядом детское кресло

Авария на трассе. Фото: Александр Немченко Фото: со страницы vk.com/barneos22

На Алтайской трассе направлением Барнаул-Алейск произошло серьезное ДТП, в результате погиб человек. Его тело лежит рядом с машиной, тут же детское кресло. К счастью, детей в машине не было. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

- На фотографии, сделанной одним из очевидцев видно, что возле автомобиля лежит накрытый труп, - пишет паблик.

Как пояснили в региональном МВД, по предварительной информации, авария произошла 9 мая 2021 года в 4:35 на 42 километре автодороги А322 "Барнаул- Рубцовск- граница с республикой Казахстан"(в 3 километрах от станции Калистратиха Калманского района).

За рулем ВАЗ-2110 находился водитель 1996 года рождения. Он ехал со стороны Алейска в сторону Барнаула. Мужчина выехал на встречку и столкнулся с грузовым Mitsubishi Canter под управлением водителя 1984 года рождения.

- В результате произошедшего ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2110 скончался на месте происшествия, водителю Mitsubishi Canter оказана медицинская помощь, не госпитализирован. В настоящее время сотрудниками ГИБДД выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На месте также находились спасатели. Они помогли достать тело погибшего из автомобиля и отключили аккумулятор, чтобы избежать возможного возгорания.