«Конь не валялся»: Виктор Томенко раскритиковал качество уборки снега в городах Алтайского края

В Алтайском крае состоялось заседание правительства региона, на котором главы городов отчитались о работе по уборке снега. В результате на поверхность вылезло гораздо больше проблем, чем казалось ранее.

- Обстановка тяжелая, неблагоприятная, погода плохая в этот зимний период, но не такая, чтобы мы могли сказать, что подобного никогда не было. Если для Алтайского края это и не непривычное дело, то, как минимум, периодически повторяющееся. Поэтому готовность у нас, без сомнения, должна быть. Работа по жизнеобеспечению без сомнения должна выполняться. После урагана работа по ликвидации последствий и уборке снега должна проходить планомерно, достаточно быстро, - сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Барнаул

Сугробы в БарнаулеФото: Анастасия Корягина

По словам первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Вячеслава Франка, уличная сеть Барнаула насчитывает 1248 дорог протяженностью 1360 километров. Ровно половина из них – дороги частного сектора и городских поселков. Более 150 тротуаров протяженностью 309 километров. 1444 остановки и 1571 пешеходный переход.

- На уборку дорог в зимний период выделено 218,5 млн рублей, что в пределах прошлых лет. Согласно ГОСТу дороги должны быть очищены в течение шести часов после завершения снегопада. А вывезен снег должен быть в течение девяти дней. По нормативам содержания город должны обслуживать 482 единицы спецтехники и 414 дворников. На деле же ситуация следующая: содержанием дорожной сети занимается «Автодорстрой», в его активе 251 единица техники и 202 дворника, - говорит Франк.

В период снегопадов в первую очередь все силы бросают на расчистку магистралей с наибольшим трафиком, там, где проходят маршруты общественного транспорта, участки, где есть спуски и подъемы, а также расположены социальные объекты. По словам чиновника, если смотреть в целом, то при нормативном выпадении осадков, дорожники справляются с ликвидацией, однако когда есть отклонения, начинаются проблемы. Приходится привлекать технику со стороны.

На сегодня с территории Барнаула за этот зимний период вывезено 588,5 тысяч кубометров снега, что в два раза больше, чем в предыдущую зиму за аналогичный период. Первый уровень снегоотвалов заполнен, и сейчас формируется второй. Другая проблема – нехватка ресурсов - как человеческих, так и технических. К тому же износ машин составляет 88%, а нехватка персонала – 264 единицы. Людям, которые трудятся на предприятии «Автодорстрой, приходится перерабатывать. Работа непростая и на нее не соглашаются из-за невысокой зарплаты. Чтобы поднять ее на достойный для отрасли уровень, придется изыскать еще 128 млн рублей в год.

Сугробы в БарнаулеФото: Анастасия Корягина

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Однако проблема, по мнению губернатора, гораздо глубже, и он убедился в этом на личном примере во время объезда по городу. Да, уборка снега идет, но качество уборки оставляет желать лучшего.

- Система организации работы по очистке города от снега не готова должным образом справляться с последствиями непогоды. Это не значит, что никто не работает. Работают – мы это видели. Однако произошло удвоение объемов. Мы пошли, посмотрели город, а там как будто конь не валялся. Там работы – мама не горюй! А это значит, что столько сорванных дел, нервов, - говорит губернатор.

Обстановка в краевой столице такая, что даже если дороги и чищены, то подходы к ним зачастую завалены, пешеходов, выходящих на переходы просто не видно из-за сугробов, а это создает аварийные ситуации. Вячеслав Франк в свою очередь бодро рапортовал, что даже количество травмированных этой зимой меньше.

- Должен быть разговор специалистов. Должна быть система объезда города с утра и один человек этого явно не сделает. Должен быть анализ ситуации, сбор в каком-то ситуационном центре. Переносить информацию надо на карту. Потому что один говорит, что все нормально, а второй говорит, что ноги переломал, пока на работу дошел… А может люди травмы не получают потому что тротуары не чищены и они из дома выходить не хотят? – говорит Виктор Томенко.

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Бийск

Не лучше ситуация складывается и в Бийске. Ему-то «повезло» еще больше – этой зимой там уже выпало снега больше, даже чем в Барнауле. Процесс уборки осложняется тем, что сам по себе город маленький и спецтехнике сложно работать.

- Для Бийска характерно наличие узких улиц, если Барнаул хоть как-то на таких улицах может работать и в дневное время, то у нас это невозможно. У нас есть около восьми часов – с 10 вечера до 6 утра, когда мы можем спокойно и эффективно работать. Днем техника стоит в пробках, да к тому же именно мы их и создаем, - говорит глава наукограда Александр Студеникин. – Вывоз также днем нулевой. Он организуется ночью. Проблема еще и в том, что плохая погода не дает работать и ночью. Все снегоотвалы располагаются по периметру города – это поля. В полях подъезды к площадках переметает за 15 минут. Погрузчики и прочая техника работают, но все практически бессмысленно. В прошлое воскресенье мы просто остановили работы: техника вышла, но мы вернули ее назад.

Остальные проблемы такие же, как и в Барнауле – не хватает техники и средств.

Сугробы в БарнаулеФото: Анастасия Корягина

Рубцовск

Выступление главы города Рубцовска Дмитрия Фельдмана оказалось самым «живым». Он рассказал, что обо всем, что происходит в городе, администрация старается сообщать жителям по всем возможным каналам: на официальном сайте, через СМИ, социальные сети, официальные аккаунты и т.д. Причем на все претензии специалисты отвечают в режиме онлайн и жалобы передают в нужные инстанции. По мере возможности их стараются решать.

- Как бы вы сами оценили качество уборки снега в Рубцовске? Какова реакция населения? – спрашивает губернатор Виктор Томенко.

- Реакция разная от «никто ничего не делает, ничего не происходит», до «чего вы ноете, можно же выйти самим поработать», - честно отвечает градоначальник. – Да, надо признать, что не все так радужно и здорово. Есть проблемы с тротуарами. В частном секторе их организовать практически невозможно. Людям приходится ходить по проезжей части. Общественное настроение оцениваю фифти-фифти…

- Я живу в Инстаграме, я получаю очень много обращений из Рубцовска и не понимаю, почему они не обращаются в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу, - прим. ред.). Вы мне говорите: настроение «фифти-фифти», а мне кажется, сто на ноль. То, что люди видят, как техника работает – это одно, а то, что они видят, что она работает, но при этом ничего не меняется – это другое. Лучше не становится. У людей только злость добавляется, - говорит глава региона.

По мнению Виктора Томенко, надо в корне пересмотреть всю систему уборки снега, а в дальнейшем все же стоит проработать вопрос возможного получения средств на приобретение техники.

- А пока надо усилить работу по ликвидации последствий этого года. Здесь и сейчас, не допустив экстренных ситуаций, - резюмировал губернатор.

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