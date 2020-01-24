Барнаульцам предлагают 880 рублей за уборку снега

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:30:13+03:00

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Барнаульцы могут получить деньги за уборку снега. Подработку предлагает «Автодорстрой». Предприятие гарантирует за смену (а это 8 часов) 880 рублей. Расчет в течение пяти дней.

- Эту работу можно совмещать с другой. Как вариант - смена в выходные дни. Образование не важно, можно приходить и студентам, - отмечают в «Автодорстрое».

В должностные обязанности входит очистка ото льда и снега подходов к пешеходным переходам, лестниц, тротуаров, остановочных площадок, посыпка их песком. Весь необходимый инвентарь выдадут.

График обещают гибкий, оформление - по гражданско-правовому договору. Возраст кандидатов - обязательно старше 18 лет.

Подробности узнавайте по телефонам 504-362, 504-361.

Отметим, из-за сильного снегопада дорожники не успевают убирать снег на улицах Барнаула.

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ИСТОЧНИК KP.RU