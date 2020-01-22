2020-01-22T08:00:07+03:00
Общество

Снежный коллапс: прокуратуру не устроило, как чистят дороги в Барнауле

На 121 участке обнаружили колеи, накаты, снежные валы, наледь, сужение проезжих частей
САПОЖКОВА Александра
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Сугробы в БарнаулеСугробы в БарнаулеФото: Анастасия Корягина
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Прокуратура проверила, как в Барнауле чистят дороги от снега, и выявила многочисленные нарушения. Причем не только на второстепенных улицах, но и на центральных магистралях.

- На 121 участке обнаружены колеи, накаты, снежные валы, наледь, сужение проезжих частей. В частности, такие нарушения имеются на Павловском тракте, улицах Северо-Западная, Матросова, Юрина, проспектах Красноармейском, Ленинском, Комсомольском и многих других участках, - рассказали в ведомстве.

Также есть претензии к очистке тротуаров и пешеходных переходов - горожанам трудно по ним передвигаться.

- Такая же ситуация во внутриквартальных проездах, во дворах, городских поселках и селах. При этом достаточных мер местные власти и «Автодорстрой» не предпринимают, - отметили в прокуратуре.

В итоге в администрацию города внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Также возбуждено пять административных дел в отношении начальников дорожно-эксплуатационных участков «Автодорстроя».

Напомним, в Барнауле, как и во всем Алтайском крае, складывается сложная ситуация из-за обильных снегопадов. Некоторые села вообще оказались в снежном плену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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