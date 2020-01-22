«Может, начать есть снег?!»: барнаульцы стонут от пробок и снежных куч в городе

Барнаульцы жалуются на качество снегоуборки в городе. Заверения властей о разработке новой системы борьбы с осадками зимой и отчеты прокуратуры о проверках и представлениях пока не утешают горожан. Люди ежедневно стоят в пробках утром, вечером и даже в обед, и поневоле анализируют ситуацию в соцсетях.

На что жалуются барнаульцы

— Улица Попова от Трактовой до Власихинской. Из-за нечищенных дорог движение практически мертвое. Машины от ЗСВ до Власихинской кошачьим шагом ползут час. Трамваи вечером идут уже переполненные, не останавливаясь.

— 75 маршрут уже который день отказывается ехать на Южно-Власихинский, мотивируя тем, что там одна полоса. Это действительно так, но это единственный маршрут, который ходит там. Высаживают всех на Шумакова. Звонки в администрацию Индустриального района не помогают. Я понимаю снег, техники не хватает, но что делать людям?

Пробка в Барнауле. Фото: Александр Кольцов в Barnaul 22

— Каждый вечер, пять дней в неделю, с 16 до 19 начинается затор на Северо-Западной, от Калинина до Антона Петрова. Потому что на участке от Калинина до Ленина из реальных трех полос только две, и на участке перед Юрина также, а дальше вообще одна полоса вместо двух. И так с самых первых снегопадов. Город как-то решит это или само весной растает?

— Хотелось бы, чтобы почистили мост по проспекту Калинина, подходы к нему и тротуар от моста до Жилплощадки. За весь зимний период здесь чистили всего раз, и то частями и только четную сторону, а нечетную вообще ни разу не чистили. Здесь одному страшно идти, а вести ребенка? Без слов...

Администрация города ответила на комментарий по улице Попова: «Дорожная служба в эту ночь работала на Попова, убирала снежные валы шнекоротором. Судя по плану «Автодорстроя», уборку продолжат».

Коллапс в Борзовке

Утром 22 января в Борзовой Заимке не могли разъехаться автобус и грузовик. Из-за этого многие жители поселка опоздали на работу.

Пробка в Борзовой Заимке.Фото: интернет-сообщества Barnaul 22

— 20 минут сдавали туда-сюда. В итоге автобус поехал с царапинами. Водила несколько раз выходил и гладил свой автобус, надеялся, что царапины исчезнут, видимо. А ведь это ДТП, и если бы они встали, то на два часа минимум, — пишут в Barnaul 22.

Люди даже стали сомневаться, действительно ли в Барнауле работает столько техники, сколько говорят власти. придумали такую идею:

— Транспорт оборудован GPS и ГЛОНАССом. Пусть коммунальные машины внесут отдельным слоем в Трафик 22 (сайт и приложение для отслежки движения общественного транспорта, — прим.ред.). Вот и посмотрим, сколько и где машин катается. Столько средств для учета, а мы все гадаем: где техника, работала ли она, — предложил горожанин Владимир Федоров.

Снег в Барнауле.Фото: Анастасия Корягина

Также горожан возмущает, насколько тщательно «вылизаны» при этом территории при краевой и городской администрациях. «Зато весь остальной город завален снегом, ходить и ездить невозможно. Техники, говорите не хватает, не успевают, бедные? П — приоритеты», — пишет барнаулец Николай Крапивин.

Пробки в 9 баллов стали стабильными

С понедельника, по данным Яндекс.Пробок, загруженность дорог в Барнауле по утрам составляет 9 баллов. Пробки держатся порой по 2-3 часа, а в длину растягиваются от 2-х до 4-х километров. Проблемная улица Попова, на которую часто жалуются горожане, стояла в пробке даже в полдесятого вечера 21 января.

Наиболее загруженными магистралями утром 22 января стали: Власихинская улица в центр (7 баллов), улица Кутузова, Загородная улица к улице Челюскинцев (7 баллов), Змеиногорский тракт, Красноармейский проспект в центр (6 баллов).

Снег в Барнауле.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На данный момент дороги загружены на 7 баллов, необычно длинные и плотные пробки собрались на Павловском тракте, улицах Власихинской, Кутузова, Аванесова, Загородной, Челюскинцев, Гоголя.

Где чистят снег в Барнауле

В ночь с 21 на 22 января силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли 9 тысяч 465 кубометров снега. На обработку проезжей части израсходовано 137,5 тонн песчано-соляной смеси. На городских улицах работали 149 единиц снегоуборочной техники.

В ночную смену снег вывозили с проспектов Ленина, Строителей, улиц Попова, Юрина, 50 лет СССР, Антона Петрова, Малахова, Пушкина, Кирова, Чернышевского, Северо-Западной, Обского бульвара.

Уборка снега в Барнауле.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

22 января на линии работают 112 единиц техники. Дополнительно привлекли наемные автосамосвалы, фронтальные погрузчики. Основная задача — максимальный вывоз снежных валов и куч, очистка тротуаров. 137 дорожных рабочих вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши, сообщают в администрации Барнаула.

Люди в частном секторе уже заказывают трактора и КамАЗы для вывоза снега из дворов. Цены называют разные: от двух до 10 тысяч рублей за выезд.

— На субботу заказывал трактор, сказали: «Если успеет, приедет». Так и не приехал», — пожаловался барнаулец Евгений Осипов.

Волонтеры на уборке снега.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

— У меня родители с субботы пытаются вызвать трактор в частный сектор, никто не едет. Либо техники нет, либо тупо не хотят ехать в частный сектор по непонятной причине, — пишет Кристина Усманова.

Люди даже заказывают машины вскладчину с соседями и шутят, что скоро начнут питаться снегом, чтобы хоть как-то сократить его количество. Также звучат предложения временно забрать дорожную технику из европейской части страны, где снега нет.

При этом все труды людей очень скоро могут пойти прахом: на 22-24 января передали новый штормпрогноз.

Волонтеры на уборке снега.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Факт

Количество осадков зимой на Алтае побило рекорды за всю историю наблюдений. Снега выпало больше, чем обычно, в полтора-два раза. Самый большой рекорд зафиксировали в Змеиногорске: там высота снежного покрова превысила 106 см.

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