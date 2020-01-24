Как корреспондент «Комсомолки» продавал алтайский снег москвичам
Достало! Сибирь завалило снегом, на машине не проехать, пешком не пройти. Только представьте, отвалы на улицах уже напоминают укрепления средневековых замков. Коммунальщики просто не справляются! И это в то время, пока москвичи жалуются, что настоящей зимы не видели уже несколько лет. В голове стремительно созрела идея для стартапа – продавать снег!
На зависть Бендеру
План был предельно прост – цена за кубометр всего 500 рублей! Отправлю транспортной компанией – в Москве груз будет за три-пять дней. Осталось только найти клиента. Первый потенциальный покупатель – московский спорткомплекс Черемушки.
- Здравствуйте, у меня коммерческое предложение, - рассказываю взявшей трубку женщине. - Мы предлагаем настоящий сибирский снег, пухлый, рассыпчатый, загляденье!
- В первый раз такое слышу, зачем он нам? И вообще, у нас же помещение, он растает! – собирается уже положить трубку барышня, отделяющая меня от материального благосостояния.
Сугробы в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
- Да вы что! А территорию вокруг здания украсить, а детвору порадовать? Вы знаете, что у нашего снега с Алтая особая энергетика? Нормализует давление и снимает стресс, - не унимался мой внутренний дилер, но женщина уже положила трубку.
Снег, как из детства!
А может, позвонить в театр, вдруг купят для декораций или мероприятия какого-нибудь. Уж чем удивлять сырую столицу, как не сибирской зимой? В большом театре соединили с пресс-службой, мол, они наверняка разберутся, что делать с таким предложением. Но мужчина на том конце провода оказался настоящий кремень – покупать снег даже самого первого сорта и свежести наотрез отказался.
- Мы сами покупать ничего не можем, это только через госзакупки! – говорит секретарь. – Мы же бюджетники, у нас сначала аукцион, а потом деньги.
А может, позвонить в управляющие компании? У них точно денег куры не клюют - столько с жильцов-то драть по счетам. В одной из организаций, располагающихся на Арбате, трубку взял мужчина.
- Нам ничего не надо, - сходу заявил представителя организации, как будто я пытался ему впарить пылесос по огромной цене. Мне даже стало обидно за свой товар.
Сугробы в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
- Вы только подумайте, вам все завидовать будут – у соседей лужи, а у вас зимняя сказка. Наши специалисты выложат его, куда скажите, есть особая технология – имитирует естественное положение сугробов, как будто само нападало!
- Я передам начальнику, что вы звонили, может, заинтересуется, - пообещал мужчина, не спросив номера телефона…
Опытный образец
Вот кому точно мой товар мог бы пригодиться, так это организаторам праздников. Они хотя бы выслушают! После речи про технологии, криозаморозку и уникальную структуру алтайских снежинок (надо же как-то завлекать покупателя), мое предложение согласились рассмотреть!
- Вы нам скиньте свое коммерческое предложение, если руководителю понравится, то потом нужно будет посмотреть на опытный образец, - попросил менеджер, диктуя адрес электронной почты.
Ну, все, заживу, ипотеку выплачу, думал я, представляя себя снежным магнатом! Но моя радость и мечты разбилась о коммерческий прагматизм. Сразу после разговора с менеджером я позвонил в транспортную компанию, чтобы узнать, сколько будет стоить пересылка снега москвичам.
- Мы не можем принять у вас такой груз, снег растает, - отчеканила сотрудница «Деловых Линий», словно вбивая гвозди в гроб моей предпринимательской идеи. – Если упакуете каким-то особенным образом, доставка небольшой коробки весом около пяти килограмм будет стоить 900 рублей. Но специального температурного режима при такой транспортировке нет.
Ну, допустим, упакую образец в сумку-холодильник. А как организовать пересылку больших партий?
Сугробы в БарнаулеФото: Анастасия Корягина
- У нас есть 20-тонные машины с рефрижератором. Доставка до Москвы будет стоить 97 тыс. рублей, - сообщила специалист.
Это получается, что стоимость тонны снега будет около пяти тыс рублей без учета погрузки, доставки до транспортной компании и добавленной стоимости. Да кто ж по такой цене его купит!? Тут без субсидий никак не обойтись, придется просить поддержки у государства, но это уже отдельная история.
Комментарий специалиста
«Безумные идеи могут выстрелить»
Анна Немчинова, барнаульский бизнес-тренер:
- Кажущиеся на 100 процентов абсурдными идеи бизнеса могут выстреливать! И это даже при условии, что рынок перенасыщен! Вспомните сами, какие-то боксы-подарки с родной землей или воздухом неожиданно становились востребованы. Тут самое главное – понять, кто ваша целевая аудитория. Снег для москвичей или петербуржцев, возможно, не самый лучший пример. Он там периодически выпадает, и им особо никого не удивишь. А вот арабы, к примеру, могли бы этим заинтересоваться. Для них снег – это чудо и диковина, кроме того, у них есть деньги, чтобы это купить.
Как сделать, чтобы этот проект начал работать? Садитесь за стол и начинайте штурмоваться – кому и зачем вы это будете продавать, как это будет упаковано. Если аудитория - это арабские страны, в первую очередь, нужно сделать сайт-одностраничник на арабском языке и запустить в соцсети, которые будут рассказывать о проекте. Следующим этапом запускаем контекстную рекламу, если все получится, то следующим шагом уже станут предметные переговоры.
Сугробы в БарнаулеФото: Анастасия Корягина
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ИСТОЧНИК KP.RU