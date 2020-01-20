2020-01-20T04:48:24+03:00
Общество

«Коллапс»: алтайский губернатор отозвался об уборке снега в Барнауле

Виктор Томенко считает, что городу нужна новая система уборки
Анастасия Корягина
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Виктор Томенко на совещании.Виктор Томенко на совещании.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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19 января Виктор Томенко провел совещание по поводу уборки снега в Барнауле вместе с членами правительства, и.о. главы Вячеславом Франком и его коллегами. Все они объехали город и посмотрели, как ведутся работы на проспектах Комсомольском, Строителей, Космонавтов и многих других улицах, а также во дворах.

— Эта зима у нас выдалась необычайно снежной. Она показала, что с такими объемами снега существующая система уборки Барнаула просто не справляется. Фактически мы наблюдаем коллапс, — заявил губернатор в своем аккаунте в Instagram.

На данный момент власти города имеющимися силами и средствами с привлечением внешних ресурсов других предприятий и организаций будут пытаться убрать то, что навалило и еще навалит: снегопад прогнозируют на всю рабочую неделю. Как всегда, в первую очередь силы направят на самые приоритетные жизнеобеспечивающие направления и объекты.

Виктор Томенко и Вячеслав Франк обходят улицы Барнаула с проверкой. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Виктор Томенко и Вячеслав Франк обходят улицы Барнаула с проверкой.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

— А затем — и это очень важно — администрация города должна разработать новую, современную, действенную и понятную жителям систему работы по уборке снега во всем городе. Для этого нужно полностью пересмотреть подход к организации такой работы, — считает губернатор.

Власти намерены установить новые принципы и нормы по уборке снега, его вывозу, определить критически важные места и регламент работы на них. Также посчитают, сколько дополнительной техники и специалистов нужно будет закупить дополнительно, сколько снежных полигонов обустроить. Возможно, в Барнаул закупят снегоплавильные установки.

На основе этих критериев и опыта других городов в крае утвердят проект организации снегоуборки. Он будет действовать и для остальных городов и крупных населенных пунктов края. 22 января этот вопрос рассмотрят на заседании правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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