Алтайские врачи прорываются к пациентам на конях и по колено в снегу

Алтайский край утонул в снегу – ни пройти, ни проехать! Особенно это заметно на селе – связь с большой землей потеряна и, похоже, что до весны. А если кому-то стало плохо? Врачи прорываются к пациентам всеми возможными способами – пересаживаются на лошадей и бредут километры по сугробам.

На днях в селе Комарово Зонального района местной жительнице стало плохо, началось головокружение. Машина смогла подобраться лишь к деревне, а дальше – не проехать. Но медиков уже ждал транспорт – запряженная в сани кобылка, которая сильными ногами резво шла через завалы.

Скорая едет к пациенту (смотреть со звуком).Видео: Валерий Дурнев

- Сейчас ситуация сложная, - говорит главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов. – В Комарово до пациентки оставалось пара километров, врачей встретили местные жители. В других местах, когда понятно, что «скорая» не пройдет, заранее связываемся с администрациями, МЧС. Они подгоняют вездеходы, которые расчищают дорогу или протаскивают автомобиль. Если встретить некому или ждать нет возможности, пока прибудет техника – приходится и пешком идти. Врачи к таким условиям относятся с пониманием, в этом даже есть профессиональная романтика.

Бывают случаи, что приедешь к пациенту, а обратно не уедешь – машина застревает в снегу. Ее выталкивают всем миром – в деревне люди отзывчивые, если надо, каждый выйдет на помощь.

Другой случай произошел на днях в Топхичинском районе. Дороги оказались переметены, скорая проехать не могла. Было принято решение эвакуировать женщину. Беременной потребовалась срочная помощь, из заснеженного села ее пришлось вывозить на снегоходе. Сначала сквозь ветер и буран ее доставили из села Песчаное к фельдшеру в ближайшую деревню, а потом в районную больницу.

Отправить человека по воздуху в больницу в такие дни невозможно.

- Санавиация в метель и сильный ветер использоваться не может, но все тяжелые пациенты эвакуируются с помощью наземного транспорта, - рассказывают в региональном минздраве.

Врачи готовы выехать даже в самый отдаленный район, чтобы оказать помощь на месте или эвакуировать пациента в Барнаул. Но и жителей просят отнестись к ситуации с пониманием – если нет явной угрозы здоровью, можно перенести вызов врача на утро – ночью гораздо сложнее найти дополнительный транспорт или людей, которые помогут вытолкать застрявшую машину из снега.

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