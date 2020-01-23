Количество снега на Алтае превышено на 180 процентов

Количество выпавших осадков в Алтайском крае этой зимой бьет всевозможные рекорды. Температурный режим также отличается от средней многолетней нормы.

- Погодная ситуация, которую мы имеем в данном сезоне, за последние 20 лет складывается уже в третий раз, - говорит Александр Люцигер, начальник Алтайского гидрометцентра. – Первая произошла в зимний сезон 2000-2001 годов, вторая - в 2016-2017 годах и третья – сейчас. Все эти ситуации очень близки и к цифровым показателям, то есть в период с ноября по 20 января во всех трех случаях сумма выпавших осадков приблизительно идентичная. Правда, есть некоторое перераспределение между месяцами.

Если смотреть по количеству выпавших осадков на текущую дату, то наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе. Она на 12 миллиметров превышает те показатели, которые были достигнуты в предыдущие периоды. На втором месте Бийск, далее Барнаул, Заринск, Алейск, Рубцовск – это если говорить о городах. Если в целом говорить о территориях, то наиболее сложная ситуация складывается на Салаире. В предгорных районах Чарыша, Солонешного снегозапасы чуть меньше. А вот в Родинском районе наоборот снега даже меньше, чем средняя многолетняя норма.

- В остальных местах норма превышена от 100 до 180%. Во всех предыдущих случаях после 15-18 января устанавливался антициклон, с которым приходит холод, а осадков нет. В этом году этот блокирующий антициклон не встает. С Атлантики продолжают приходить циклоны, которые в той или иной степени цепляют и Алтайский край. Стык скандинавских циклонов с теплом из Средней Азии дает усиление ветра вдоль рубцовской трассы и далее на Салаир. Как следствие – осадки распределяются именно в этой зоне, - также добавляет Люцигер.

По состоянию на среду, 22 января, в Алтайском крае вновь началось ухудшение погодных условий, и как раз снова с южных территорий. На четверг, 23 января, в регионе уже объявлено штормовое предупреждение.

- Оно немножко слабее, чем было в предыдущие выходные. Минусом будет являться то, что уже выпавший легкий снег, который еще не утрамбован, метелью будет перераспределяться по территории края. Получится так, что все, что прочистили, снова забьется, - говорит специалист.

24 января непогода понемногу станет затихать, а 25 и 26 января на территорию края зайдет уже другой циклон, но точно спрогнозировать его поведение пока нельзя.

По состоянию на сегодняшний день в крае введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко. Все экстренные службы находятся в полной «боевой» готовности.

- Главам городов и районов рекомендовано привести в готовность силы и средства муниципальных звеньев Алтайской территориальной подсистемы РС ЧС к реагированию на чрезвычайную ситуацию, вызванную прохождением комплекса неблагоприятных метеоусловий, - подчеркивают в правительстве региона.

Помимо этого должна быть организована и налажена связь с населением, чтобы информировать его об угрозе возникновения ЧС. Также в эти дни должны быть подготовлены пункты временного размещения, где люди, попавшие в беду, смогут согреться и получить всю необходимую помощь.

Важно

По состоянию на 14 часов местного времени в Алтайском крае введены ограничения движения транспорта на четырех участках дорог:

- К-09 (Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан) на всем протяжении;

- К-03 (Змеиногорск - Рубцовск);

- К-13 (от города Алейска до села Краснодарское);

- К-18 (от Алейска до села Чарышское Чарышского района).

На других автомобильных дорогах федерального и регионального значения перерывов в движении транспорта нет.

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