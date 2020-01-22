Алтайского губернатора не устроил отчет врио главы Барнаула об уборке снега
22 января на заседании правительства Алтайского края врио главы Барнаула Вячеслав Франк отчитался об уборке снега в Барнауле. Однако его отчет не удовлетворил губернатора Виктора Томенко.
В частности, главе региона из доклада не было понятно, сколько тротуаров в городе было очищено.
- И что назвать очищено? Прорубили тропинку метра два – это одно, а проложили козью или заячью тропку в полметра – другое, – рассуждал губернатор.
Томенко также отметил, что у всех складывается субъективная картина по поводу чистки от снега.
- Один говорит, что "все нормально, проехал по чищеным дорогам", другой, что ноги переломал. Субъективная картинка рисуется. А она общая должна рисоваться. Система наблюдения и ежедневного контроля быть должна, – цитирует Толк главу региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU