Алтайского губернатора не устроил отчет врио главы Барнаула об уборке снега

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:16:10+03:00

В частности, главе региона не было понятно, сколько тротуаров в городе очищено

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22 января на заседании правительства Алтайского края врио главы Барнаула Вячеслав Франк отчитался об уборке снега в Барнауле. Однако его отчет не удовлетворил губернатора Виктора Томенко.

В частности, главе региона из доклада не было понятно, сколько тротуаров в городе было очищено.

- И что назвать очищено? Прорубили тропинку метра два – это одно, а проложили козью или заячью тропку в полметра – другое, – рассуждал губернатор.

Томенко также отметил, что у всех складывается субъективная картина по поводу чистки от снега.

- Один говорит, что "все нормально, проехал по чищеным дорогам", другой, что ноги переломал. Субъективная картинка рисуется. А она общая должна рисоваться. Система наблюдения и ежедневного контроля быть должна, – цитирует Толк главу региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU