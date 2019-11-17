Самые жуткие смертельные аварии на Алтае

17 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП. В Алтайском крае произошло немало страшных аварий с погибшими. За громкими трагическими историями наблюдала и «Комсомолка». Сегодня вспомним о самых резонансных ДТП за последние два года.

Жертвы: женщина и две маленькие девочки

15 октября прошлого года на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия в Барнауле водитель BMW Х6 на скорости 151 км/час врезался в автомобиль Renault Scenic. В машине виновника аварии Александра Руденко находилась жена, в другом авто – две девочки трех и пяти лет, молодая женщина и двое мужчин. Из всех находящихся в ту роковую ночь в Renault Scenic выжили только водитель Сергей Федько и пассажир Евгений Нагорнев. После аварии они долгое время находились в больнице. После того, как очнулся Евгений Нагорнев, он узнал, что потерял в аварии жену и дочь. Позже и Сергею Федько рассказали, что его ребенок покоится на кладбище.

Аварию бурно обсуждали в социальных сетях, в СМИ. На месте ДТП организовали стихийный мемориал – люди несли цветы, игрушки.

Позже стало известно, что на тот момент предполагаемый виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, и за мгновение до столкновения проехал на красный сигнал светофора. В марте этого года дело передали в суд. На первых заседаниях мужчину не признавал вину. Вымолвить «простите» он смог лишь во время вынесения приговора. В апреле суд назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии-поселении, а потом в колонии общего режима.

Похороны погибшихФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Жертва: инспектор ГИБДД на службе

18 июля 2018 года молодой житель Заринска в наркотическом опьянении сбил сотрудника полиции, несшего службу на обочине дороги. Более того, 18-летний на тот момент парень не имел права на управлении автомобилем, а перед наездом на правоохранителя он еще и поддал газу. После столкновения еще около 100 метров наркоман протащил пострадавшего на капоте авто. Инспектор ГИБДД получил травмы несовместимые с жизнью, у него осталась жена и двое детей.

Неадекватный водитель пытался оправдаться тем, что не успел затормозить, так как полицейский якобы неожиданно появился на трассе. В ходе расследования он не раз менял свои показания, выдумывая все новые оправдания.

Однако, как сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, полицейский работал на освещенном участке обочины - не заметить его было почти невозможно.

- Он контролировал дорожное движение, как вдруг заметил «ВАЗ», который ехал по встречной полосе. Он дал ему знак остановиться, однако водитель проигнорировал требование инспектора, - отмечали в следкоме.

Сотрудник полиции скончался на месте происшествия. А парня приговорили к 17 годам в колонии строгого режима.

Жертва: мать, спасавшая двух детей

24 мая 2019 года на трассе Барнаул-Рубцовск женщина ценой своей жизни спасла детей. Вместе с двумя сыновьями и бабушкой она ехала в Алейск на день В один момент женщина по неизвестным причинам остановилась, возможно, попала в незначительное ДТП, вышла из машины и направилась в сторону задних сидений к детям.

- И тут она видит фуру, летящую на её машину – и именно в ту часть, где дети! Она побежала навстречу, пытаясь остановить махину. И если бы вы там были и видели последствия, вы бы поняли, что это было единственно правильное решение с её стороны! – рассказывали очевидцы.

К сожалению, большегруз не успел остановится и задавил молодую женщину. После он все же врезался в автомобиль, где находились дети и бабушка, но не так сильно. Героический поступок женщины спас жизнь пассажирам.

Жертва: разорванная напополам девушка

В последний день минувшего лета в Бийска произошла страшная авария, подобная фильму ужасов.

Трагедия случилась около шести утра. Пьяный 31-летний мужчина, уходя от погони полиции, не справился с управлением и насмерть сбил 27-летнюю девушку. Удар был настолько сильный, что жертву аварии буквально разорвало пополам. Погибшая переехала в Бийск вместе с дочерью незадолго до трагедии.

Помимо водителя в машине также находился 35-летний пассажир. Он получил серьезные травмы и долгое время находился в больнице.

Расследование уголовного дела еще продолжается. Виновнику аварии грозит до 15 лет лишения свободы.

Жертвы: семья и участницы коллектива "Сударушка"

Меньше месяца назад, 26 октября, на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск Топчихинского района лоб в лоб столкнулись минивен и микроавтобус: восемь загубленных жизней и восемь пострадавших. Об аварии сразу же было доложено губернатору Алтайского края.

За рулем минивена находился полицейский. Он выехал на полосу встречного движения, в результате чего машина столкнулась с микроавтобусом. В ней находились четверо - хозяин машины, его 67-летняя мать, восьмилетняя дочка и друг семьи, который и являлся сотрудником полиции. Никто не остался в живых.

В микроавтобусе ехали участники фольклорного коллектива «Сударушка», они направлялись на конкурс в Барнаул. ДТП унесло жизни четырех из них. В связи с гибелью жительниц Алейского района - участниц «Сударушки» и режиссера массовых постановок «Организационно-методического центра» - в муниципалитете был объявлен день траура.

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