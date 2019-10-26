2019-10-26T12:15:32+03:00
Происшествия

«Они торопились на концерт»: в разбившемся на алтайской трассе микроавтобусе погибли сельские артистки

«Сударушки» ехали в Барнаул на фестиваль
Иван ОЛЕКСЮК
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Автобус столкнулся с вылетевшей на встречку легковушкой.Автобус столкнулся с вылетевшей на встречку легковушкой.Фото: со страницы vk.com/incident_22
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На алтайской трассе в ДТП погибли артистки народного коллектива «Сударушка» из села Кабаково, которые ехали выступать на конкурс в Барнаул – в ДК города должно было собраться около 50 коллективов.

Напомним, авария произошла утром 26 октября на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск – столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и минивен «Ниссан Пресаж». В результате погибли восемь человек, еще восемь пострадали.

- Нам сообщили, что погибли три женщины из нашего коллектива «Сударушки». Пока говорят, что это Светлана Гетманова и Валентина Попова – самая пожилая участница коллектива, ей 80 лет. Это замечательные женщины, мы до сих пор не можем поверить, что это произошло. Я раньше руководила коллективом, но потом переехала в Барнаул. Вчера они писали мне, приглашали на концерт, - рассказала бывший руководитель коллектива Анна Сухова.

Также известно о гибели сотрудницы комитета по культуре Марии Мартюшовой, которая сопровождала народный коллектив. Они находились в микроавтобусе, принадлежащем районной администрации. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель «Ниссана», который выехал на встречку и допустил столкновение. Одной из вероятных причин аварии называют дождь и плохую видимость на дороге.

Коллектив "Сударушек" Погибшие выделены красным. Фото: предоставлено героем публикации.

Коллектив "Сударушек" Погибшие выделены красным.Фото: предоставлено героем публикации.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в «Ниссане» было четверо. Хозяин автомобиля находился на пассажирском сиденье, вёл авто его 27-летний брат. По предварительным данным, также в машине была пожилая женщина и девочка восьми лет – все погибли.

Остальные находятся в состоянии разной степени тяжести. По сообщению Минздрава края, двух пострадавших после ДТП из Топчихинской ЦРБ на санитарном вертолете эвакуировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Пациентку из калманской больницы транспортировали на автомобиле.

О погибших "сударушках"

Афанасьева Лидия Ивановна. Родилась в Кабаково, 15 лет отработала на ферме и 10 лет в магазине, оттуда ушла на пенсию. Воспитала четырех сыновей, бабушка троих внуков.

Лидия Афанасьева Фото: Личный Архив

Лидия АфанасьеваФото: Личный Архив

Гетманова Светлана Александровна родилась в Кашино. Всю жизнь проработала в травматологии. Воспитала двоих сыновей и уже бабушка трех внуков.

Светлана Гетманова Фото: Личный архив

Светлана ГетмановаФото: Личный архив

Попова Валентина Константиновна. Воспитала трех, бабушка семерых внуков и четырех правнуков. В «Сударушках» с самого основания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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