«Второй раз дала жизнь детям»: в Барнауле похоронили мать, которая погибла, спасая сыновей

Женщиной, которая погибла в ДТП, спасая своих детей, оказалась жительница Барнаула Юлия Савенкова. Сегодня, 26 мая, прошли ее похороны.

Напомним, страшная авария случилась 24 мая на трассе Барнаул-Рубцовск. Юлия ехала в Алейск на день рождения своей мамы с двумя сыновьями и бабушкой. По словам свидетелей, дорога в тот день была в дыму от горящей травы. Юлия по каким-то причинам остановилась, вышла из машины и направилась в сторону задних сидений к детям.

- И тут она видит фуру, летящую на её машину – и именно в ту часть, где дети! Она побежала навстречу, пытаясь остановить махину. И если бы вы там были и видели последствия, вы бы поняли, что это было единственно правильное решение с её стороны! – написала в сетях очевидец Татьяна.

Многотонник не успел притормозить и задавил молодую женщину левым колесом. А после врезался в «Форд», в котором сидели дети и бабушка, но с меньшей силой. Это и спасло жизнь пассажирам.

Как рассказали родственники Юлии, сейчас ее сыновья (мальчикам четыре года и 11 лет) находятся в больнице в Топчихе. У них сотрясение мозга. Завтра их перевозят в больницу Барнаула. С детьми постоянно находится свекровь Юлии.

- У меня сейчас нет сил говорить, дети у меня будут, с ними все будет хорошо, вылечимся, - написала Елена Савенкова корреспонденту «Комсомолки». - Сын, муж Юли, сейчас рядом с нами.

Бабушку, которая тоже находилась в салоне автомобиля, уже выписали.

На страничке «Вконтакте» у погибшей Юлии (женщина, кстати, занималась декором помещений) написано: «Люблю эту жизнь! Всем счастья в душе!»

- Такой она и была - целеустремлённой, жизнерадостной, любящей матерью и женой. Можно сказать, своим поступком ещё раз дала жизнь своим детям, - сказала родственница погибшей женщины Елизавета Савенкова.

А пользователи сетей считают, что Юлия - настоящая Мама с большой буквы.

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По словам участницы сообщества Татьяны, которая стала свидетелем этой трагедии, из белого автомобиля вышла женщина-водитель и направилась в сторону задних сидений. Очевидец поясняет, что как она поняла позже, там находилось двое детей. В этот момент к автомобилю уже приближалась фура (подробнее)