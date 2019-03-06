Молодой наркоман из Заринска насмерть сбил инспектора ГИБДД

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-06T12:21:36+03:00

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19-летнего жителя Заринска будут судить за то, что он умышленно совершил наезд на инспектора ГИБДД, который пытался его остановить. От полученных травм полицейский скончался на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в июле 2018 года. Следствию удалось установить, что за рулем автомобиля «ВАЗ-21070» находился 19-летний водитель, который был в состоянии наркотического опьянения и не имел прав. Когда он увидел, что сотрудник ГИБДД жезлом показывает ему сделать остановку, он намеренно направил машину на полицейского. Переехав инспектора, злоумышленник скрылся с места происшествия.

В ходе следствия обвиняемый пытался доказать, что инспектор ГИБДД неожиданно появился на его пути, и он не имел возможности его объехать, однако следователи опровергли эти версии.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU