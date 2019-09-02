«Таня переехала в Бийск и решила начать жизнь с чистого листа»: кем была погибшая в жутком ДТП

«Человек-солнышко» - именно такой запомнят Татьяну Аскендерову её близкие и друзья. 27-летняя девушка погибла 31 августа в страшном ДТП в Бийске. Шансов выжить у неё не было. От сильного удара Татьяну за секунды разорвало пополам.

Уже 3 сентября Татьяну Аскендерову, которой буквально несколько дней назад исполнилось 27 лет, похоронят в родном селе Берёзовка в Красногорском районе.

По словам родственников Татьяны, последние несколько лет она вместе с дочерью (в этом году девочка пойдет во второй класс) жила в Кемерово. В Бийск девушка переехала незадолго до трагедии – в этом городе живут почти все её родственники.

Перед тем роковым днем Татьяна только успела распаковать вещи, оформила дочь в школу и уже начала исполнять свою мечту…

- Последние года три мы не жили вместе, развелись. Но продолжали хорошо общаться. Она была очень жизнерадостным человеком, её все любили. Таня мечтала открыть свой магазин товаров ручной работы в окрестностях Бийска. Она и сама делала разные поделки. Начала уже оформлять свое дело, все организовывала. Последний раз мы говорили с ней по телефону накануне вечером, а потом случилась эта трагедия, - вспоминает бывший муж погибшей Илья.

Татьяна (справа) за несколько часов до трагедииФото: из личного архива героя(ев) публикации

Теперь их общая дочь останется жить с отцом. Малышка еще не понимает, что произошло, постоянно спрашивает про маму.

- Танюшка разошлась с мужем, переживала. Долгое время она с дочкой жила в Кемерове, а ее мама - в Сростках. Когда переехала в Бийск, говорила нам всем – все, начинаю жизнь с чистого листа! Мебель новую заказала. 30 августа (накануне трагедии. - прим. ред.) был день рождения у подруги, отмечали в кафе. Кто-то из девчонок раньше уехал, а Танюша осталась до самого закрытия. Девчонки говорят, что звали ее домой - не поехала, - рассказывает подруга Аскендеровой Ирина.

По словам девушки, её друзья до сих пор не понимают, как ранним утром после кафе она оказалась на улице Советской, где и случилась страшная трагедия. В том районе никто из знакомых погибшей не жил, да и город она знала плохо.

Кстати, по неподтвержденной информации из соцсетей, водителем иномарки, на которой сбили Татьяну, является некий Максим Р. Мужчина (скорее всего, недавно) удалил свои страницы в «Контакте» и «Одноклассниках».

К слову, сейчас родственникам погибшей Татьяны Аскендеровой необходима финансовая помощь. Все, кто хоть как-то хочет помочь семье, могут звонить по номеру 8-960-960-12-89 (Александр).

- В настоящее время водитель и его пассажир находятся в больнице. По предварительным данным на момент аварии они были в состоянии алкогольного опьянения. Точно станет известно после результатов исследований. На это необходимо несколько дней, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото с места ДТП из соцсетей (водитель)

Напомним, жуткое ДТП произошло 31 августа в Бийске. Около шести утра на улице Советской, 197 водитель, уходя от погони сотрудников ГИБДД, насмерть сбил 27-летнюю девушку. От сильного удара тело пострадавшей разрубило напополам.