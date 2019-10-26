Массовая авария на алтайской трассе с участием микроавтобуса: погибли 8 человек

26 октября около 8 утра на трассе Барнаул-Алейск произошло страшное ДТП: столкнулись «Фиат Дукато» и «Ниссан». По предварительным данным погибли восемь человек, еще восемь пострадали.

- Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Пресаж», который двигался со стороны города Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с микроавтобусом «Фиат Дукато», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В момент аварии в двух автомобилях находились 16 человек. По официальным данным в ДТП 8 человек погибли, 8 пострадало. По данным Минздрава, 4 человека доставлены в Топчихинскую больницу, состояние пациентов медики оценивают как тяжёлое. В медучреждение уже прибыли врачи Краевого центра медицины катастроф.

- После стабилизации состояния пациентов их доставят в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, - говорят в Минздраве.

Одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ: в это медучреждение также уже выехали врачи Краевого центра медицины катастроф для организации эвакуации пациентки в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Еще три человека были доставлены попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу. При необходимости для эвакуации других пациентов в медучреждение Барнаула будет задействован вертолёт. Санитарный транспорт уже подготовлен для этой цели.

После ДТП на участке было организовано реверсивное движение. На месте работают спасатели МЧС, сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД.

- Также на месте происшествия организована работа психологов, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают возможных очевидцев и свидетелей ДТП. Известно, что в автомобиле «Ниссана» находились родственники водителя, в том числе ребенок - он числится в погибших. В «Фиат Дукато» ехали участники коллектива "Сударушка", которые направлялись на концерт в Барнаул. Из их числа также есть погибшие.

Стало известно, что у виновника аварии, водитель автомобиля "Ниссан" два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году, но права управлять именно данным автомобилем он не имел и не был внесён в страховой полис ОСАГО.

Губернатор Алтайского края находится в курсе ситуации о произошедшем ДТП. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, принимаются решения по помощи семьям погибших.