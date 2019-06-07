Вместо колонии-поселения – общий режим: суд пересмотрел наказание лихачу на BMW Александру Руденко

В пятницу, 7 июня, Алтайский краевой суд рассмотрел апелляции сторон по делу лихача на BMW X6 Александра Руденко. Ему ужесточили наказание.

Можно сказать, что суд удовлетворил требования пострадавшей стороны. Вердикт, вынесенный водителю иномарки 17 апреля, пересмотрен в сторону ужесточения. Александру Руденко заменили 8,5 лет колонии-поселения на колонию общего режима.

Самого Александра Руденко сегодня на суде не было. По словам его адвоката Александра Марченко, его присутствие было необязательным.

- Сегодня мы заслушали резолюцию. Официальную бумагу с заключением получим только во вторник. Мы ознакомимся с ним и тогда можно будет что-то думать и как-то комментировать решение суда. Апелляцию мы больше не можем подавать, но есть надзорный порядок. Он решается через Москву, но будет ли подавать его мой доверитель или нет, я не могу сказать – это его право. Сегодня он был только по конференц-связи, я лично с ним пока не общался. Не знаю его решения, - прокомментировал «Комсомолке» адвокат виновника аварии.

Что касается потерпевшей стороны, то в сложившейся ситуации сложно говорить удовлетворены ли они результатом пересмотра вердикта. Каких-то действий со стороны Александра Руденко они так и не дождались.

- Какое тут может быть удовлетворение? Просто суд сделал все, что мог в рамках закона. Я надеюсь, что теперь судебная практика у нас будет иметь другой опыт, и больше не будет просто наблюдать, как происходят происшествия с наездом на людей. Сам Руденко своей вины так и не признал и прощения ни у кого не попросил. Причем он еще может подать жалобу, но согласно недавно принятому закону, где прописано ужесточение по его статье, у него не будет шансов смягчить наказание. У меня же уже нет сил копаться во всем этом негативе, - также прокомментировал один из пострадавших Евгений Нагорнев.

Напомним, на пересмотре решения по делу Александра Руденко настаивали все участники потерпевшей стороны: Евгений Нагорнев, потерявший в автокатастрофе жену и дочь, отец его супруги Игорь Перфильев, а также Елена Корецкая, которая по вине Руденко потеряла дочь, а ее муж Сергей Федько стал инвалидом. В свою очередь апелляцию подавал и адвокат обвиняемого Александр Марченко.

Так как часть срока Александр Руденко провел в СИЗО (там день засчитывается за полтора), фактически ему осталось сидеть чуть больше семи лет. При этом он может рассчитывать и на УДО, подать заявление на которое он может уже в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Руденко не признал своей вины в ДТП с тремя погибшими

На первом судебном заседании стало известно, что он даже не пытался принести извинения родственникам (подробнее)

Супруга лихача на BMW X6 попросила прощения у семей, потерявших родных

Сам Александр Руденко не раскаялся и не принес извинений за трагическое ДТП в центре Барнаула (подробнее)

Водитель BMW Х6 перед страшной аварией мог употребить наркотики

Во время задержания Александр Руденко вел себя неадекватно (подробнее)

Защита Александра Руденко обжаловала решение барнаульского суда

Защиту приговор не устроил, она подала апелляционную жалобу. Также жена пострадавшего в аварии Сергея Федько Елена Корецкая заявила, что её не устроило то, что виновник ДТП будет отбывать наказание в колонии-поселении (подробнее)