Зверь в человеческом обличии: когда маньяка с двумя пожизненными этапируют из Барнаула в «Черный дельфин»

Орунбаев перестал считаться подследственным Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В начале августа в Барнауле вступил в силу приговор по последнему из известных дел маньяка Кегашбека Орунбаева. На его счету четыре жертвы в Алтайском крае. Вместе со вступлением приговора в силу, по идее, Орунбаев перестал считаться подследственным, а это значит, что вскоре он должен будет отправиться в колонию особого режима для пожизненников «Черный дельфин».

Напомним, последнее дело Орунбаева рассматривали в Барнауле в июле. По данным суда и следствия, в августе 1992 года рождения маньяк напал на 35-летнюю жительницу краевой столицы, которая возвращалась домой после работы. Зверь проследил за своей жертвой, а затем догнал, напал на нее и оттащил от дороги. Там он изнасиловал и убил женщину, а если быть точнее, задушил платком…Преступление было совершено в Октябрьском районе недалеко от остановки общественного транспорта «ТЭЦ-1».

До этого Орунбаев изнасиловал еще троих женщин, двух из них – убил. Первое преступление он совершил в 1989 году. Это была 23-летняя швея, которая шла домой после смены. Маньяк напал на бедняжку и успел надругаться, но она выжила благодаря прохожим, которые спугнули насильника. Еще двумя жертвами стали 17-летняя девушка из Барнаула и 76-летняя пенсионерка из Новоалтайска. Им повезло меньше – маньяк жестоко изнасиловал их, а после убил. Позднее следователи отмечали, что после первого преступления он испугался, что если будет оставлять жертв в живых, то вскоре его поймают. Поэтому у других девушек, можно сказать, не было шанса спастись…

После серии убийств на Алтае маньяк переехал в Бурятию и там продолжил убивать. Следователи, находившие тела женщин, были шокированы: некоторых из них потрошитель расчленял, были даже факты каннибализма. Экспертиза подтвердила, что у Орунбаева есть эмоционально неустойчивое расстройство личности с психическим и поведенческим отклонением при принятии алкоголя. Кроме того, на фоне употребления спиртного его сексуальные предпочтения приобретали форму садизма, что объясняет надругательство над мертвыми женщинами.

Первое пожизненное маньяк получил за преступления в Бурятии. Лишь после этого Орунбаев заговорил и признался, что начал творить свои злодеяния в Барнауле. Бурятские следователи передали сигнал коллегам из Алтайского края, и в мае 2022 года маньяка перевели в СИЗО-1 Барнаула для проведения следственных действий. Всего за год следователям удалось раскрыть четыре «висяка». По одному из барнаульских дел Орунбаев получил второй пожизненный срок.

Как рассказали «Комсомолке» в следственном управлении следственного комитета по Алтайскому краю, в настоящий момент активных следственных действий в отношении Кегашбека Орунбаева не проводится, а значит, в ближайшее время он должен вернуться в стены «Черного дельфина». В УФСИН по Алтайскому краю пояснили, что в настоящий момент маньяк продолжает находиться в СИЗО-1. Дата этапирования пока не раскрывается, но вероятно, это произойдет в недалеком будущем.

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