Это четвертое преступление душегуба в Алтайском крае Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В Барнауле в очередной раз судят «Иволгинского потрошителя», который жестоко насиловал и убивал женщин. В новом преступлении маньяк признался недавно. Список его жертв пополнила 35-летняя женщина. Подробности дела – в материале «Комсомолки».

«Охота»

Кегашбек Орунбаев известен своими кровожадными преступлениями на территориях Алтайского края и Бурятии. Вот уже больше года он сидит в СИЗО-1 Барнаула. Сюда его этапировали из «Черного дельфина» - колонии для пожизненников.

В марте, когда маньяк давал интервью корреспонденту «КП»-Барнаул», он заявлял, что планирует признаться в еще одном преступлении. По всей видимости, для Орунбаева это очередная попытка продлить свое содержание в барнаульском изоляторе: новое признание – это новое расследование, следственные эксперименты и суды, а СИЗО по сравнению с «Черным дельфином» - чуть ли не курорт. В общем, не жаждет душегуб возвращаться в мрачную и далекую колонию, где каждый день – тяжелая работа и расплата за содеянное.

Как рассказал «Комсомолке» заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал, в августе 1992 года подвыпивший Орунбаев вышел на «охоту». В ту ночь 35-летняя жительница Барнаула возвращалась с работы домой. Время было позднее, родные женщины позднее рассказывали следователям, что она должна была вернуться, примерно, к 23:00, но её так и не дождались…

У маньяка два пожизненных Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Маньяк, заметив привлекательную горожанку, начал идти за ней, догнал, напал, оттащил от дороги, а затем изнасиловал и убил. Преступление он совершил все в том же Октябрьском районе – на улице Полевой в районе остановки ТЭЦ-1.

Четыре жертвы

Это было уже четвертое преступление Орунбаева на Алтае, известное следователям. Ранее он признался в изнасиловании 23-летней швеи в 1989 году. Жертве удалось выжить – прохожие спугнули маньяка. По всей видимости, страх быть застигнутым подтолкнул его на мысль, что оставлять женщин в живых опасно. Поэтому в следующий раз он подготовился к убийству – нашел камень и напал на 17-летнюю девушку, которая возвращалась домой с дискотеки. Третьей жертвой стала 76-летняя пенсионерка из Новоалтайска, которую маньяк тоже изнасиловал и убил. Чтобы скрыть следы преступления, он даже поджег квартиру.

Долгие годы дела считались нераскрытыми – «висяками», как их называют правоохранители. Видеонаблюдения на улицах тогда не было, свидетелей нет, да и связи преступника с жертвой тоже, поэтому найти злоумышленника так и не удавалось. Лишь когда Орунбаев «наследил» в Бурятии и получил свое первое пожизненное заключение, он решил признаться, что к убийствам 30-летней давности в Барнауле причастен именно он.

Дело об изнасиловании швеи было прекращено за сроком давности. За убийство старушки он получил второе пожизненное, за расправу над 17-летней девушкой – еще 9,6 лет лишения свободы. Вердикт по последнему убийству должны вынести уже скоро, очередное заседание по делу назначено на 13 июля. В любом случае приговор не изменит судьбу убийцы – всю свою жизнь он проведет за решеткой.

Будут ли еще признания?

На самом деле, сложно сказать, есть ли что-то, о чем пока умалчивает потрошитель. Еще во время интервью он ехидно и без утайки заявлял, что ему еще есть, в чем признаться. Не только в Барнауле, но и в Бурятии. Есть подозрение, что маньяк и сам не помнит, сколько точно жертв у него было…

Орунбаев на следственном эксперименте Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- Пока идет следствие, не могу сказать. Думал, сегодня придут опера, еще одно дело есть в Барнауле. Еще в Улан-Уде есть три. Я никогда не считал, сколько их всего, - ранее рассказывал Орунбаев «Комсомолке».

По данным источников, следователи тоже не теряют бдительность, и опережают преступника на шаг, проверяя его на возможную причастность к другим нераскрытым преступлениям.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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