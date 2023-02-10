Убивал и насиловал трупы: маньяку-потрошителю грозит третий пожизненный срок за убийство девушки в Барнауле

В настоящее время у изверга уже два пожизненных срока Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

«Комсомолке» стали известны новые жуткие подробности из дела серийного маньяка, насильника, некрофила и каннибала Кегашбека Орунбаева из Бурятии, наследившего и на Алтае. В настоящее время у изверга уже два пожизненных срока. Однако он не унимается и признается все в новых и новых зверских преступлениях. Следователи не исключают, что будет и третье «пожизненное» за изнасилование и убийство несовершеннолетней из Барнаула, но, к сожалению, «иволгинский потрошитель» (именно так его прозвали) столько не проживет… Свой срок он отбывает в знаменитом «Черном дельфине», откуда выхода на свободу в принципе не предполагается….

Первая кровь

Уроженец Киргизской ССР Кегашбек Орунбаев 1962 года рождения приехал в Барнаул в 1986 году. До недавнего времени считалось, что свое первое преступление он совершил в 1991 году в соседнем Новоалтайске – маньяк изнасиловал и убил 76-летнюю старушку, у которой снял комнату. Однако не так давно насильник, приговоренный к пожизненному сроку, разоткровенничался со следователями и рассказал про других своих жертв…

- Первой была 23-летняя жительница Барнаула. Женщина работала швеей, смены были допоздна. Однажды, когда она возвращалась домой, в районе пересечения Ленина - Северо-Западная, Орунбаев напал на нее сзади. Ей очень повезло - судя по всему, преступника кто-то спугнул и он сбежал, оставив свою жертву с пробитой головой. Вскоре девушку с черепно-мозговой травмой нашли прохожие, она выжила, но лица преступника не видела, поэтому найти его не удалось, - рассказал «Комсомолке» заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал.

По словам следователя, эту «пробу пера» преступник совершил, когда ему было 26 лет. С годами его жестокость лишь росла.

В 1991 году Орунбаев решил снять жилье в Новоалтайске. На электричке он добрался до города и вскоре нашел приятную женщину, которая сдавала жилые комнаты в своем частном доме. 76-летняя старушка согласилась принять постояльца, а договоренность хозяйка с арендатором решили закрепить небольшим застольем.

Маньяк Орунбаев Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Без алкоголя праздник не обошелся. И тут принявший на грудь Орунбаев предложил женщине, которая на тот момент была более чем в два раза его старше, вступить в интимную близость, но пенсионерка отвергла молодого любовника. Отказ разозлил Орунбаева: сначала он несколько раз ударил жертву по голове, затем повалил на пол и больше 12 раз ударил ее обухом топора по голове. Когда та потеряла сознание, серийник изнасиловал ее. Потерпевшая скончалась от открытой черепно-мозговой травмы. На следующий день преступник решил замести следы - облил вещи в доме керосином и поджег, а сам скрылся. Тогда его не смогли найти.

Почувствовав вкус крови и безнаказанность, Орнубаев, по всей видимости, и вовсе перестал контролировать свою животную сущность. Третьей жертвой маньяка стала несовершеннолетняя… Преступление он совершил в районе ДК «Трансмаш»: заметив 17-летнюю девушку, которая возвращалась с дискотеки домой, схватил бедняжку и затащил за гаражи, где раздел, убил и изнасиловал. После чего сбежал, оставив тело на месте преступления.

- Девочку нашли прохожие. Юбка лежала в стороне. По итогам осмотра места преступления было сразу ясно, что это изнасилование, - пояснил Роман Сергеевич.

Тогда следователям удалось определить лишь группу крови преступника, но как вещественное доказательство – это лишь капля в море. Генетические экспертизы в то время если и проводились, то крайне редко, для этого весь материал отправлялся в Москву. Преступнику вновь удалось скрыться.

Осквернял тела

После совершенных зверств преступник, видимо, решил затаиться и уехал из Алтайского края. Кстати, в Барнауле на одной из дискотек он встретил свою будущую жену. Вместе с возлюбленной Орунбаев переехал в Бурятию, там у пары родился ребенок. Но семейное счастье было недолгим, так как спустя пару лет совместной жизни супруги развелись и перестали поддерживать общение. Знала ли тогда жена Орунбаева, от какого кошмара ее уберегла судьба…

К 1997 году список жертв Орунбаева пополнился еще тремя женщинами. После последнего преступления в Нижней Иволге он попался и получил восемь лет лишения свободы. Освободившись в 2006 году, серийный маньяк остался жить в Бурятии, перебиваясь у знакомых и подрабатывая разнорабочим. Уже через год после освобождения он вновь напал на молодую девушку, с которой познакомился в Улан-Удэ. Как писали местные СМИ, пара спустя некоторое время после знакомства на такси добралась до деревни Мясокомбинат. На берегу реки Уда они стали распивать спиртное. Пьяный Орунбаев начал приставать к знакомой, намекая на секс, но та была против. Обиженный серийник задушил девушку, надругался над телом и оставил труп на берегу. На следующий день маньяк вернулся на место преступления, расчленил тело и выбросил останки в реку. Личность девушки так и не установили… и останки не нашли.

Отпечатки Фото: Олег УКЛАДОВ

В целом мотив у Орунбаева был ясен – он убивал, если жертва не соглашалась на интимную близость. Обстоятельства совершения убийств и изнасилований были схожими: маньяк знакомился с женщинами, приглашал выпить, а после отказа убивал их и осквернял тела. Очередное убийство он совершил в 2012 году. Тогда мужчина снимал комнату в гостинице. Познакомившись на улице с девушкой, пригласил ее к себе в гости. В какой-то момент Орунбаев посчитал, что новая знакомая украла у него деньги. Разозлившись, он задушил ее шнурком от ботинка, спрятал тело под кроватью, а потом ушел в магазин за ножом. Однако вернуться в номер так и не решился, подавшись в бега. К слову, деньги, которые якобы украла потерпевшая, убийца позже нашел в кармане своей одежды.

Маньяк Орунбаев Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В этом же году Орунбаев напал еще на одну женщину. В сентябре он приехал к жительнице Нижней Иволги, у которой делал ремонт, по ходу предложил ей секс, но та отказалась. Далее все по старой схеме – убийство и изнасилование. Кроме того, Орунбаев вытащил часть внутренних органов жертвы и скормил их соседской собаке. После этого убийства маньяк вернулся в Улан-Удэ, где вскоре его задержала полиция, собрав достаточное количество доказательств причастности к убийствам в Бурятии. Во время расследования выяснились жуткие детали некоторых убийств Орунбаева, к примеру, факты каннибализма. При этом экспертиза показала, что в момент совершения преступлений он был вменяем. За свои зверства маньяк был приговорен к пожизненному заключению.

Как в деле нашли алтайский след

Во время следственных действий в Бурятии маньяк подробно рассказал, как убивал своих жертв.

- Когда он давал показания, то на листке бумаге помимо признания в убийствах была приписка: «Свою преступную деятельность начал в Барнаул – поджег пожилую женщину, которая сдала комнату в аренду». Мы подняли все старые нераскрытые дела, но похожих преступлений в краевой столице не было. Было одно похожее, но в Новоалтайске. По всей видимости, он, как и многие не местные, думал, что Новоалтайск – это пригород Барнаула. Когда его привезли в Барнаул, следователи удивились памяти: он не жил здесь больше 30 лет, а на местности ориентировался очень хорошо, - подчеркнул замруководителя отдела криминалистики регионального СК Роман Шаповал.

За убийство пожилой женщины Орунбаева осудили в 2022 году. Как мы писали ранее, убийство оставалось нераскрытым больше 30 лет, пока преступник сам обо всем не рассказал. После «чистосердечного» его приговорили ко второму пожизненному заключению, но так как у него уже был пожизненный срок, то для маньяка это, по сути, не имело никакого значения… Следователи не исключают, что у Орунбаева еще будет и третье «пожизненное». В настоящее время дел об изнасиловании и убийстве им 17-летней девушки из Барнаула передано в Октябрьский районный суд Барнаула. Сам маньяк после суда отправится обратно в Бурятию, где его также будут судить по другим эпизодам.

Колония Фото: Олег УКЛАДОВ

- Такие как Орунбаев, к сожалению, признаются в убийстве не из-за угрызений совести, а только потому, что у них есть интерес, мотивация выйти за стены колонии, так сказать прокатиться по местам былой «славы». Ведь по всем новым фактам следователи должны вывозить подозреваемого на место преступления, - подытожил Роман Шаповал.

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