Это уже четвертое преступление маньяка-потрошителя на территории Алтайского края Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В Барнауле огласили приговор Кегашбеку Орунбаеву, который известен как «Иволгинский потрошитель». У маньяка уже есть два пожизненных, но он продолжает признаваться в новых преступлениях. На этот раз суд вынес ему приговор по очередному изнасилованию и убийству в Барнауле. Это уже четвертое преступление маньяка-потрошителя на территории Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, в августе 1992 года в центре Барнаула нашли тело 35-летней женщины, которая изнасиловали и жестоко убили. Преступника тогда не нашли – убийство было совершено ночью, свидетелей не было, как и видеокамер. Около 30 лет преступление считалось нераскрытым, пока следы не привели к уже осужденному на два пожизненных срока Орунбаеву…

- Неоднократно следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет возвращались к изучению материалов уголовного дела. Сотрудниками ведомства давались подробные указания о проведении конкретных следственных действий и экспертных исследований, которые в последующем координировались и контролировались следственно-оперативной группой, - подчеркнули в следственном управлении.

Кегашбек Орунбаев Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

По данным следствия, в далеком 1992-ом году, маньяк уже проживал в Республике Бурятия, однако по неизвестной причине его вновь занесло в Барнауле. Как ранее рассказывал «Комсомолке» заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал, в очередной раз он решил выйти на «охоту». Для Орунбаева такое было не в первые – немного выпить спиртного и пойти гулять по улицам, пока не найдется подходящая женщина.

Вечером в районе Нового рынка Орунбаев заметил будущую жертву и решил ее изнасиловать. Угрожая ножом, он заставил бедняжку уйти на безлюдный участок местности недалеко от остановки ТЭЦ-1. Когда жертва стала сопротивляться, он несколько раз ударил ее по голове, а затем изнасиловал. После этого маньяк задушил женщину платком.

Известно, что женщина возвращалась домой после работы. Когда она не вернулась к 23:00, ее близкие забили тревогу… Страшно представить, что они чувствовали, узнав о поимке убийцы спустя столькие годы.

В итоге Октябрьский районный суд признал Орунбаева виновным и приговорил его к 9,5 годам лишения свободы. Учитывая, что ранее он уже получил два пожизненных срока, отбывать наказание за лишение многих жизней он будет до конца своих дней.

Напомним, Кегашбек Орунбаев – серийный маньяк-насильник, который совершал преступления не только в Алтайском крае, но и Бурятии. Больше года он сидит в СИЗО-1 Барнаула, куда его этапировали из «Черного дельфина» на время расследования «алтайских» дел.

Кегашбек Орунбаев Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В марте корреспонденту «Комсомолки» удалось устроить интервью с маньяком. Ни капли раскаянья, животная натура, ухмылка и само зло – все, что можно сказать об этом человеке. Сейчас ему уже 60 лет, он до сих пор в деталях помнит все места, где когда-то убивал.

Убийство 35-летней женщины – это уже четвертое преступление Орунбаева на территории Алтая. Первой жертвой стала 23-летняя швея в 1989 году: маньяк изнасиловал ее, но оставил в живых – спугнули прохожие. Также он жестоко изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Барнауле и 76-летнюю пенсионерку в Новоалтайске. За эти преступления маньяк получил одно пожизненное наказание и еще 9,5 лет лишения свободы. Еще одно пожизненное он получил за серию кровожадных преступлений в Бурятии. Там маньяк не только насиловал и убивал женщин, но и расчленял их тела.

К слову, маньяк как будто специально признается в новых преступлениях, чтобы не возвращаться в колонию для пожизненников. Во время разговора с корреспондентом он ехидно подметил, что ему еще есть в чем признаться.

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