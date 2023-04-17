Почему серийный маньяк Орунбаев начал убивать и насиловать: мнение следователя

Кегашбек Орунбаев совершал убийства в Алтайском крае и Бурятии Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Недавно мы опубликовали интервью с Кегашбеком Орунбаевым – хладнокровным убийцей, который насиловал и убивал женщин на территории Алтайского края и Бурятии. Его зверским преступлениям абсолютно нет никакого оправдания. И очень жаль, что этой жизни ему точно не хватит, чтобы отмотать два своих пожизненных срока. Откуда в человеке столько нечеловеческого? Что стало тригером для маньяка? На эту тему мы поговорили со следователем, который расследовал одно из убийств, совершенное Орунбаевым в Барнауле.

Отвергнутый «мальчик»

Орунбаев родился и вырос в Киргизской ССР. Мать пила. Бабушка тоже хорошенько прикладывалась к бутылке. Отчим был человеком очень холодным и отстраненным. Орунбаева, по сути, воспитывала улица и сама жизнь. Кстати, как отметил источник «Комсомолки», у маньяка вполне мог быть травматический сексуальный опыт в детстве – якобы его пыталась соблазнить одна из родственниц. Однако сам он об этом в интервью не рассказывал.

Итак, что же породило монстра? Многие эксперты, изучающие серийных преступников, отмечают, что тяга к насилию может долгие годы «спать» в человеке, либо нарастать постепенно. Так было и в случае с Орунбаевым. Приехав в Барнаул в 80-ых годах, постепенно из парня с наполеоновскими планами он превратился в заурядного алкаша, который в моменты попоек переставал себя контролировать и начинал охотиться на женщин для своего сексуального удовлетворения. И слово «охота» стоит понимать буквально: выходил на улицу и гулял по району, выискивая, на какую из прохожих женщин или девушек можно было бы напасть.

В интервью «Комсомолке» маньяк сам признался, что девушкам, которые нравились ему, он приходился не по вкусу. Поэтому он быстро понял, что может получать желаемое другим способом – жестоким, расчётливым, садистским. Насильничать он начал еще во время обучения в техникуме: первых жертв «зверь» насиловал, но оставлял в живых, при этом они не заявляли на него в милицию, так как боялись. В будущем он таких ошибок не допустит…

- У него не получалось добровольно вступать в близость с девушками, поэтому он решил их брать силой. Изначально было просто влечение без умысла убивать. Первая женщина, которую он изнасиловал, оказывала сопротивление и начала кричать. В тот момент он сильно испугался, и этот страх быть застигнутым привел к тому, что он начал убивать. Поэтому уже для следующей жертвы он специально подыскал камень, - рассказал «Комсомолке» замруководителя следственного отдела по Октябрьскому району Барнаула краевого Следственного комитета Михаил Зеленьков, который расследовал уголовное дело по убийству 17-летней жертвы Орунбаева.

В ходе суда и следствия было установлено, что Орунбаев понимал, что жертва перестает сопротивляться и умирает у него на глазах, но это его не останавливало. Даже наоборот – экспертизы показали, что он испытывал возбуждение, думая о близости с умершими женщинами. Также в судебных материалах говорится, что психологическая экспертиза подтвердила эмоционально неустойчивое расстройство личности с психическим и поведенческим отклонением при принятии алкоголя. Сексуальные предпочтения приобретали форму настоящего садизма, в том числе и надругательства над телами умерших.

Технические моменты

Напомним, первое преступление в Барнауле Орунбаев совершил в 1989 году. 23-лентюю швею он изнасиловал, но ей удалось остаться в живых. Следующей жертвой была 17-летняя девушка, которая возвращалась домой с дискотеки, маньяк поймал ее, изнасиловал и убил. А третьей жертвой стала 76-летняя старушка из Новоалтайска. Но долгое время преступления считались «висяками». Бесспорно, следователи (тогда еще прокуратуры – прим. автора) проделывали большую работу над раскрытием преступлений прошлых лет, однако здесь многое зависит не только от их компетенций, но и от технических возможностей.

- В 90-е годы генетических экспертиз еще не было. Кроме того, преступление было совершено в условиях неочевидности, то есть между преступником и жертвой не было никакой связи. Правоохранители сразу после обнаружения тела жертвы осматривали ближайшие здания, искали свидетелей, но ничего не нашли. Технических средств, как сейчас, тогда не было, - отметил Михаил Зеленьков.

Лишь спустя больше 30 лет, когда маньяка уже поймали и приговорили к первому пожизненному сроку в Бурятии, он сознался, что начал убивать еще в Барнауле. Для проведения следственных действий его этапировали из «Черного дельфина» в Барнаул, где он и находится до сих пор.

Подробнее о преступлениях Орунбаева можно почитать в нашем материале по ссылке.

Продолжение следует…

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