«Иволгинский потрошитель» обжалует приговор за убийство 17-летней девушки в Барнауле

Орунбаев Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Маньяк Кегашбек Орунбаев, дважды приговоренный к пожизненному лишению свободу, обжаловал свой приговор за убийство и изнасилование 17-летней девушки в Барнауле. Как говорится в карточке Октябрьского районного суда, приговор не вступил в законную силу, так как поступила жалоба.

По данным «КП»-Барнаул», Орунбаев не согласен с приговором. За расправу над несовершеннолетней в 1990 году суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы. Однако маньяк уже с 2013 года отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин», поэтому еще несколько лет заключения вряд ли усугубят его положение.

Чего пытается добиться Орунбаев апелляцией – пока неизвестно. В карточке пока не указана дата заседания по рассмотрению жалобы.

Напомним, маньяк уже почти как год находится в барнаульском СИЗО-1. Сюда его этапировали из колонии «Черный дельфин» после признания о ряде преступлений в Барнауле. «Комсомолке» удалось поговорить с Орунбаевым, в откровенном интервью он признался, почему нападал на своих жертв.

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