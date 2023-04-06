Осужденный за два убийства на Алтае маньяк-пожизненник скрывает точное число своих жертв

Кегашбек Орунбаев Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Осужденный за убийства в Бурятии и Алтайском крае маньяк Кегашбек Орунбаев не стал называть точное число своих жертв. В интервью «КП»-Барнаул» он отметил, что никогда не вел такие подсчеты.

На вопрос о том, сколько всего жертв у маньяка, Орунбаев отметил, что в настоящий момент идет следствие, поэтому он не может разглашать детали дела.

- Думал, сегодня придут опера, еще одно дело есть в Барнауле. Еще в Улан-Уде есть три. Я никогда не считал, сколько их всего, - отметил пожизненник.

Также он добавил, что у него еще остались «тайны». По всей видимости, речь идет о нераскрытых преступлениях. Признаться в убийствах в Барнауле и Новоалтайске спустя более 30 лет он решил, так как ему уже нечего терять.

- Раньше мне просто усугублять не хотелось. А сейчас терять нечего. Я уже не боюсь ничего, - подчеркнул Орунбаев.

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