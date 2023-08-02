Маньяк намеревался держать школьницу в качестве рабыни Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Накануне федеральные СМИ облетела страшная новость: в Челябинской области задержали 51-летнего маньяка, который на протяжении 14 лет держал в плену и насиловал девушку. С 2009 года он издевался над пленницей, которой на момент похищения было всего 19 лет. Сбежать жертве насильника удалось совершенно случайно. В Алтайском крае не так давно тоже была громкая история похищения: жертвой преступника стала 12-летняя школьница, которую он намеревался держать в сексуальном рабстве, но довести дело до конца, к счастью, не смог - испугался. «Комсомолка» решила вспомнить резонансное дело Олега Лавкина и выяснила, как и где он сейчас отбывает наказание.

Отшельник

В историях челябинского маньяка и Олега Лавкина из Бийского района достаточно похожих деталей. Тихие, нелюдимые, спокойные, маменькины сынки… Глядя на них, и в голову не придет мысль о том, что они могут кого-то обидеть. Но смогли.

Дом Олега Лавкина находился в небольшом селе примерно в 20-30 минутах езды от Бийска. Местные жители после похищения школьницы рассказывали, что и не помнят, когда к этой местности было приковано такое внимание. Жил Лавкин в частном доме на двух хозяев, но его квартира заметно отличалась от квартиры соседей: когда-то красивый зеленый дом с деревянной резьбой превратился в маленькую избушку, и уже даже врос в землю, шифер на кровле порос мхом, а окна со стороны улицы оказались закрыты выросшими почти в человеческий рост сорняками.

С другой стороны дома Лавкин сделал пристройки – то ли гаражи, то ли сарайки. Во дворе были навалены кучи хлама. По словам местных, мужчина занимался сбором металлолома, а затем его перепродавал. Позади дома – огород и высоченный железный забор, которым он оградился от соседей. По всей видимости, не хотел, чтобы любопытные односельчане заглядывали на его территорию.

Дом Олега Лавкина Фото: Анна Перевощикова

К слову, мать похитителя, пока сынок был в бегах, приезжала на его огород и следила за посадками, отказывалась общаться с журналистами и отгоняла непрошенных гостей от дома. Она до последнего верила, что сын не мог так поступить с 12-летней девочкой.

Мать, отчим и дочь - практически единственные, с кем общался маньяк. Родные маньяка жили в этом же селе на другой улице. С другими жителями Лавкин мог лишь обменяться приветствием.

- Он никого вокруг себя не замечал, - рассказывала соседка похитителя.

Похищение

31 июля 2021 года по всему Алтайскому краю начали распространять ориентировку, в которой говорилось об исчезновении 12-летней школьницы. Девочка уехала кататься, но так и не вернулась. Родители обратились в полицию, и совсем скоро в село съехались целые группы неравнодушных граждан, которые и ночью, и днем продолжали поиски пропавшей. Среди них, как волк в овечьей шкуре, был и сам Лавкин. Так было удобнее узнавать последние новости о поисках девочки. Со слов следователей, он даже подкинул вещи похищенной на берег реки, чтобы поисковики подумали, будто она утонула.

Ориентировки

Как выяснилось, в день исчезновения школьница каталась по сельской дороге. Мимо нее на красном мотоблоке проезжал Лавкин. С силой он толкнул ребенка, связал, поместил в мешок, а затем положил девочку в свой мотоблок и увез домой. Там он посадил жертву на цепь и запел в подвале, который рыл на протяжении месяца в парилке бани. Девочку маньяк сразу предупредил: попытается сбежать – убьет. И та поверила.

По словам старшего следователя первого следственного отделения четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Алтайскому краю Константина Белоусова, в это время в доме находилась дочь Лавкина. Последние годы дочка проживала с ним. Она изначально знала о пленнице, но боялась рассказать полиции, так как переживала за девочку – Лавкин действительно мог ей навредить. После того, как школьница провела ночь в подвале, маньяк перенес ее в подпол дома – якобы там ее точно не найдут.

Дом Лавкина Фото: Анна Перевощикова

У Лавкина были большие планы на юную пленницу. Следователи отмечали, что он хотел держать ее в сексуальном рабстве.

- Судя по всему, он планировал с ней жить, о чем и заявил школьнице прямым текстом: «Ты будешь жить со мной». Если бы не поднялась шумиха, неизвестно, чем бы закончилась вся эта история, - рассказывал заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СУ СК по Алтайскому краю, полковник юстиции Роман Шаповал.

Но, в конце концов, похитителю пришлось отпустить девочку. По всей видимости, он понял, что полиция вскоре на него выйдет, и решил бежать. 2 августа школьница внезапно вернулась к родителям, живая и невредимая, и рассказала, что её держали в заточении. Маньяк в это время уже пустился в бега через лес.

Согласно плану, Лавкин должен был добраться до Республики Алтай и скрыться в регионе, где очень много отдаленных и немноголюдных деревень. Почти две недели ему удавалось прятаться. Но в какой-то момент у него закончилась еда, он зашел в магазин в деревне, и это была его фатальная ошибка. К тому моменту лицо предполагаемого маньяка было уже на всех столбах.

Местные жители сообщили полиции, что видели человека, похожего на разыскиваемого. Прибывшим правоохранителям Лавкин представился другим именем, но в его рюкзаке нашли паспорт.

После задержания маньяка заключили в СИЗО. Осенью прошлого года его признали виновным виновным по статьям «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» и в ряде других преступлений. В целом суд приговорил маньяка к 20 годам лишения свободы.

Без сожаления

В настоящий момент Олег Лавкин продолжает отбывать наказание в колонии строгого режима в Рубцовске. В интервью начальнику пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю Анне Кольченко маньяк рассказывал, что не согласен с приговором суда и считает срок неоправданно большим. С его слов, он якобы хорошо обращался с девочкой, не причинял ей зла. То есть, в понимании маньяка «хорошо» - посадить ребенка на цепь и запереть в подвале. Во время беседы он только и делал, что пытался оправдать свои злодеяния. На это указывают фразы о том, что он кормил девочку на завтрак омлетом, обеспечил несколькими матрацами, чтобы было удобнее спать, а цепь сделал длиннее… Если для маньяка такое отношение хорошее, то страшно представить, какое плохое.

Что касается девочки, то она оказалась очень храбрым ребенком. Не истерила, а старалась облагоразумить маньяка, призывала его к совести, просила отпустить и объясняла, что он поступает плохо. Сам же Лавкин себя плохим, а уж тем более маньяком, не считает. И это несмотря на то, что в разговоре со следователями он утверждал, что похищал девочку для того, чтобы держать в сексуальном рабстве.

В целом Лавкин оказался очень расчётливым маньяком. Со слов следователей, он явно готовился к преступлению и пытался просчитать все ходы наперед. Но даже сейчас в заточении единственное, о чем он жалеет – не о том, что похитил девочку и нанес ей огромную психологическую травму, а о том, что просчитался.

К слову, на счету Лавкина не одна, а сразу три поломанные судьбы. Первой пострадавшей от рук маньяка была девушка, которую его мать брала под опекунство. С ней Лавкин снимал фильмы порнографического характера. А его дочери, которая была в момент похищения школьницы в доме, после задержания отца пришлось бросить учебу и переехать в другой регион в поисках новой спокойной жизни.

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