Оградился высоким забором и несколько лет рыл подвал: корресподент "Комсомолки" посмотрела, как жил похититель алтайской школьницы

Двор дома Олега Лавкина зарос сорняками Фото: Анна Перевощикова

На всю Россию прогремела история из маленького села Бийского района Малоенисейское, где 40-летний мужчина похитил 12-летнюю девочку и сутки удерживал её в подвале. До сих пор преступник остается на свободе, о нем мало что известно. Корреспондент «Комсомолки» отправилась на место ЧП – к дому, где живет предполагаемый похититель.

Село Малоенисейское Фото: Анна Перевощикова

За железным забором

Село Малоенисейское с населением чуть больше двух тысяч человек находится примерно в 20-30 минутах езды от Бийска. Тихая деревня, в которой жизнь идет своим чередом. Местные и не помнят, когда к ней было приковано столько внимания… Именно здесь родился и вырос Олег Лавкин, которого подозревают в похищении девочки.

40-летний мужчина пустился в бега. Фото из ориентировки.

Если хочешь найти кого-либо в деревне, иди первым делом в магазин – там все знают. Так я и сделала. Продавщица сразу поняла, о каком Лавкине я спрашиваю и даже не стала уточнять: «На Зеленой улице он живет, а дом не помню». Также один местный паренек в качестве ориентира рассказал мне о полянке, возле которой и находится дом подозреваемого. Найти его, как оказалось, несложно – он сразу выделяется. И вот почему.

Дом Олега Лавкина Фото: Анна Перевощикова

Дом Олега Лавкина Фото: Анна Перевощикова

Помните, как в страшном фильме ужасов показывают жуткий дом, где, по легенде, живут привидения? От него сразу веет мраком. Так вот и в Малоенисейском есть свои сценарии хороров. Когда-то сказочный зеленый дом с красивой деревянной резьбой превратился в маленькую избушку, вросшую в землю, шифер на крыше порос мхом, а сорняки поравнялись с верхней чертой окон. И только яркие желтые цветы напоминают о том, что здесь еще кто-то живет…

Дом Олега Лавкина Фото: Анна Перевощикова

В глаза сразу бросается большое окно, его хорошо видно даже несмотря на поросли. Обычно, когда в доме случается что-то нехорошее, шторы закрыты, а тут все настежь – заходи во двор да всматривайся, что внутри, но только по закону это оценят, как проникновение на частную территорию. Но издали ничего не разглядеть, только если выпуск «Российской газеты», прислоненный к окну.

Дом Олега Лавкина Фото: Анна Перевощикова

С другой стороны дома видны несколько построек (не то гаражи, не то сарайки), а перед ними куча всякого хлама: сломанный велосипед, проволока, холодильник без дверцы и разная мелочевка. Видимо, сюда Лавкину привозили металлолом, который он скупал, потом сдавал и имел с этого деньги.

Дом Олега Лавкина Фото: Анна Перевощикова

Дом рассчитан на двух хозяев, и ближняя соседка Людмила согласилась даже впустить меня к себе на территорию.

Дом Олега Лавкина Фото: Анна Перевощикова

- Вот, понастроил, - говорит она и показывает двухметровый железный забор, которым огородился от неё Олег Лавкин. – Мы вообще практически не видим, чем он там занимается: с этой стороны стоит забор, а с другой - сорняки высоченные.

Дом Олега Лавкина Фото: Анна Перевощикова

И за этими стенами мужчине, видимо, было что скрывать. Как рассказала Людмила, подвал, в котором он удерживал 12-летнюю школьницу, Лавкин рыл несколько лет…

Дом Олега Лавкина Фото: Анна Перевощикова

- Он вообще никого и никогда не подпускал к своему дому, и даже когда ребята привозили металл и хотели зайти за калитку, начинал кричать: «Это частная территория». Построил себе свой маленький мирок, отгородился от всех, так и жил, - добавила соседка мужчины.

«Сам себе на уме»

Судя по разговорам в селе, единственные, с кем общался Олег Лавкин – дочь, мать и отчим, живущие на соседней улице неподалеку.

- Что тут скрывать, жил Олег за счет матери, она его кормила и содержала, так как он безработный. Иногда сдавал металл. Он даже покушать себе не готовил, ходил к матери есть, - рассказывает одна из жительниц деревни.

Село Малоенисейское Фото: Анна Перевощикова

К слову, мать подозреваемого в похищении как раз подъехала к дому, когда я осматривала двор. Сказать что-либо в защиту сына и ответить на пару вопросов она отказалась и поспешила попрощаться.

Село Малоенисейское Фото: Анна Перевощикова

Алкоголизм или пристрастие к наркотикам у Лавкина не замечали, но одна из соседок рассказала, что по молодости он имел дела с коноплей. Известно даже, что у мужчины была судимость за хранение наркотиков, но до лишения свободы не дошло – отделался условным сроком. В других неприятностях его не уличали.

Когда спрашиваешь, как можно охарактеризовать Олега Лавкина, то практически все говорят в один голос «Сам себе на уме, странный». Тихий и незаметный сосед жил как привидение, редко мелькал в окнах и даже порой не здоровался с односельчанами. Никто бы никогда и не подумал, что неприметный мужчина в очках может стать героем криминальных хроник, вышедших не только за пределы села, но и региона – сейчас Лавкин объявлен в федеральный розыск за похищение несовершеннолетней девочки.

- Он никого вокруг себя не замечал и ни с кем не общался, - добавила соседка Лавкина.

Кстати, бывали случаи, когда и тихоня скандалил. Так, продавщицы местного магазина рассказали, что он любил с ними поконфликтовать, к примеру, когда приходил после сдачи металла с крупными купюрами и слышал «нет» на просьбу разменять.

Село Малоенисейское Фото: Анна Перевощикова

Как хищник на зверя

Потерпевшая школьница приехала с семьей в Малоенисейское на летнюю дачу. Была ли она знакома со своим предполагаемым похитителем раньше – неизвестно, но один из соседей сообщил, что папа девочки работал на одной фабрике не то с отцом, не то с отчимом Лавкина.

Ранее в алтайском следкоме сообщили, что подозреваемый на протяжении месяца наблюдал за 12-летней девочкой перед похищением. В какой-то момент «хищник» решился. Днем 31 июля он увидел школьницу, которая ехала на велосипеде по проселочной дороге, толкнул ее, связал и надел на нее мешок. Свою «жертву» мужчина погрузил в прицеп мотоблока и увез в свое логово.

Тем временем родные потерпевшей заподозрили, что что-то не так и подняли тревогу. На поиски пропавшей собралось почти все село. Даже ночью с фонариками в руках полицейские, спасатели, волонтеры и просто неравнодушные жители прочесывали все село. Более того, в первый день поисков школьницу искал даже сам Лавкин.

Позднее на берегу Бии нашли футболку и шорты девочки, поэтому на помощь привлекли водолазов для обследования дна и поисков тела. Вероятно, Лавкин пытался инсценировать, будто бы девочка утонула. А в другом месте, не так далеко от личных вещей, нашли велосипед несовершеннолетней.

- Только вот я точно знаю, что мы это место прочесывали несколько раз, и там точно не было никакого велика. Видимо, Лавкин ночью его подбросил, - говорит работница местного магазина.

Шумиха поднялась большая, что, наверняка, испугало похитителя. Поэтому он решил отпустить девочку и сам подался в бега. Школьница добралась до родителей ночью 2 августа, и поисковики объявили: «Нашлась. Живая». Кстати, подросток записала видеообращение, в котором поблагодарила всех участников поисков.

- Мои взрослые дети участвовали в поисках девочки. Мы до последнего не знали, что произошло, а когда слухи поползли – волосы встали дыбом. Зачем маленькую девочку-то? Что у него в голове? - говорит односельчанка Лавкина.

Где может скрываться

По одной из версий, мужчина сказал родным, что ушел в лес собирать шишки. По словам местных жителей, он и до этого любил уходить в тайгу, поэтому знает лес, как свои пять пальцев.

Село Малоенисейское Фото: Анна Перевощикова

До сих пор подозреваемый продолжает скрываться от правоохранителей. Его объявили в федеральный розыск и заочно предъявили обвинение по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Также вскоре следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Расследование продолжается.

Село Малоенисейское Фото: Анна Перевощикова

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