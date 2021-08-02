Держал в подвале своего дома: Похититель 12-летней девочки на Алтае пустился в бега

40-летний мужчина пустился в бега. Фото из ориентировки.

На Алтае 40-летний мужчина, державший пропавшую 12-летнюю девочку в подвале, пустился в бега. Скорее всего, он скрывается в местном лесу. Сейчас его разыскивает полиция.

- По подозрению в совершении тяжкого преступления (похищение несовершеннолетнего) разыскивается Лавкин Олег Викторович. При получении значимой информации прошу сообщить в отдел полиции по Бийскому району по телефону (3854) 328543, - говорится в ориентировке.

Сама девочка после ЧП опубликовала видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто участвовал в поисках:

Напомним, 12-летняя школьница пропала 31 июля. Девочка с родителями отдыхала на даче. Она поехала кататься в лесу на велосипеде и исчезла. Позднее ее вещи были обнаружены на берегу у водоема – скорее всего, это Лавкин бросил ее одежду и телефон у воды, чтобы сбить со следа полицию, спасателей и волонтеров, которые разыскивали ребенка.

Отчасти ему это удалось – все подумали, что она утонула. Как стало известно КП-Барнаул, мужчина сам отпустил девочку. Открыл подвал и сказал, чтобы она шла домой. К родителям девочка добралась только ночью 2 августа.

Сейчас по факту исчезновения ребенка региональный следственный комитет возбудил уголовное дело, полиция разыскивает сбежавшего мужчину, а прокуратура края поставила расследование дела на контроль. К счастью, мужчина ничего не успел сделать с девочкой, возможно, он испугался шумихи вокруг пропажи девочки.

- Я жила в детстве через два дома у бабушки от этого мужчины. Он спокойный, уравновешенный, из хорошей семьи, вроде нормальный мужик был, металл принимал, пьяным его не видели, почему он такое сделал, я не знаю. Всех подробностей пока не рассказывают, мой брат, который участвовал в поисках, живет возле этого дома, и тоже шокирован, - рассказала местная жительница Ирина Захарьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девочка пока в шоке, ее допрашивают»: пропавшую под Бийском школьницу могли похитить

Школьница отправилась кататься по лесу между двумя поселками на велосипеде 31 июля и пропала. Когда ее одежду нашли на берегу озера, казалось, что надежды больше никакой нет – ребенок погиб (далее)