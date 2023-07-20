Его дочь знала о пленнице, но боялась сказать. Новые подробности из истории похитителя Олега Лавкина

Лавкин хотел держать школьницу в сексуальном рабстве Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Два года назад в Алтайском крае произошло одно из самых резонансных преступлений, прогремевших на всю страну – в одном из сел Бийского района пропала 12-летняя девочка. Как позже выяснилось, ее похитил и держал больше суток на цепи в подвале 40-летний Олег Лавкин. Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима. Подробности громкого дела, о мотивах похитителя и его личности «Комсомольской правде» рассказал старший следователь первого следственного отделения четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Алтайскому краю Константин Белоусов.

Начитанный садист

31 июля 2021 года 12-летняя школьница поехала кататься на велосипеде по привычному маршруту. На проселочной дороге ее подкараулил Лавкин. С силой толкнув ребенка, мужчина связал ей руки и ноги, а на голову надел мешок. Похититель привез жертву к себе домой и посадил на цепь в яме, которую выкопал в парилке бани. Копал он ее целый месяц. Скорее всего, Олег Лавкин не готовился к конкретной дате, но однозначно похищение продумал заранее.

«Он планировал все как минимум в течение месяца. На допросе рассказывал, что неоднократно видел эту девочку, но боялся что-либо с ней делать. К тому же, в парилке он вырыл яму глубиной около двух метров якобы для хранения солений, что было нелогично, так как для этих целей у него был подпол в квартире», – рассказывает Константин Белоусов.

Дом Лавкина Фото: Анна Перевощикова

Девочке преступник грозил расправой, если попробует сбежать. У него была склонность к садизму. Заставляя беззащитного ребенка подчиняться себе, он удовлетворял свои половые потребности. А цели убивать пленницу, на самом деле, не было – похититель хотел держать ее в сексуальном рабстве.

«Она заинтересовала его своим сильным характером – не плакала, не рыдала, не звала на помощь, выполняла все его указания. Постепенно, без проявления активной агрессии, Лавкин пытался расположить ее к себе, чтобы в дальнейшем совершить в отношении нее половые преступления. Много рассказывал девочке о своей жизни – он довольно начитанный человек, длительнее время проживал в Москве», - поясняет следователь.

Дочь была в курсе?

В доме Лавкин был не один. Последние пару лет с ним жила его взрослая дочь. Девушка знала с самого начала о пленнице в бане, но не рассказывала правоохранителям, боясь, что отец-садист сделает что-то с ней или ребенком.

После первой ночи Лавкин перевел девочку из парилки в подпол дома, который находился в самом дальнем углу. Как посчитал похититель, так ее будет сложнее найти. Там он уже совершил с ребенком то, что потом квалифицируют как «иные действия сексуального характера».

Чтобы сбить поисковиков со следа, Лавкин привез на берег реки вещи девочки, ее мобильный телефон и велосипед, сымитировав утопление. Тем временем масштаб поисков с каждым часом все увеличивался. Подростка искали следователи, полицейские, волонтеры, неравнодушные жители села. Испугавшись, что их найдут, ночью Лавкин отпустил ребенка, а сам бросился в бега. Девочка добралась до дома, где рассказала обо всем родителям.

Как отмечает Константин Белоусов, обычно в таких преступлениях жертвы редко остаются в живых. Чаще все заканчивается убийством. Но у Лавкина, по мнению следователя, все же не хватило бы духу на такое.

После освобождения девочки и побега дочь Лавкина сообщила обо всем правоохранителям.

Зашел в продуктовый и выдал себя

Олега Лавкина объявили в федеральный межгосударственный розыск, повсюду были расклеены его ориентировки. Но беглецу удавалось почти две недели оставаться незамеченным. Последние годы мужчина зарабатывал сбором шишек, хорошо знал местность и был подготовлен к жизни в дикой природе. Он даже сплавлялся по реке на самодельных плотах. Перемещался в основном ночью. 12 августа его все же задержали на территории Онгудайского района в Республике Алтай.

Лавкин на следственном эксперименте Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

– Он ослаб, проголодался, зашел в магазин за продуктами питания и тем самым выдал себя. Именно бдительность местных жителей способствовала его задержанию, – отмечает следователь.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что ранее мужчина совращал 13-летнюю девочку, которая была под опекой у его матери. Дома у него нашли различные видеозаписи порнографического характера с девушками, которые выглядят очень юными. Во время обследования диагноз «педофилия» не подтвердился, но была установлена склонность к сексуальному садизму.

40-летнего жителя Бийского района признали виновным по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» и в ряде других преступлений. По решению суда ближайшие 20 лет Лавкин проведет за решеткой.

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