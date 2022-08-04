Олег Лавкин и похищенная девочка. Фото из ориентировки

Год назад в селе Малоенисейское Алтайского края пропал ребенок – 12-летняя школьница уехала кататься на велосипеде, но так и не вернулась. Обеспокоенные родители обратились в полицию, были организованы масштабные поиски, среди волонтеров оказался и 40-летний похититель школьницы Олег Лавкин. Мужчина точно знал, где в этот момент находится девочка, он удерживал ее в подвале своего дома, но делал вид, что ищет ее со всеми. Год спустя «Комсомолка» вспоминает жуткую историю из небольшого села и рассказывает, как сейчас продвигается дело Олега Лавкина.

Похититель школьницы Олег Лавкин

31 июля 2021 года в небольшом селе Бийского района стало известно о пропаже девочки – 12-летняя школьница уехала кататься на велосипеде по селу, где у её семьи была дача, но ни вечером, ни ночью так и не вернулась. Родители заявили об исчезновении в полицию, в поисках были задействованы не только родные и правоохранители, но и местные жители - они с большим энтузиазмом сплотились вокруг беды одной семьи.

Вокруг Малоенисейского густой лес, рядом протекает река. Поэтому во время поисков появлялись различные версии – потерялась в чаще, утонула… При этом периодически обнаруживались находки, указывающие на утопление – например, на берегу нашли телефон и одежду. Недалеко от этого места лежал велосипед. Лишь потом выяснится, что вещи подкинул её похититель.

Олег Лавкин. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Им оказался 40-летний Олег Лавкин, который вел затворнический образ жизни, общался только со своей матерью и дочкой. Здоровался с местными редко, был угрюм, а если кому и приходилось с ним перекидываться парой слов, то только по работе – Лавкин занимался сбором металлолома и его последующей продажей. Во дворе его дома валялись горы ненужного хлама – сломанный велосипед, холодильник, различные провода, металлические детали. А сам дом был словно неприступная крепость – с одной стороны густые сорняки, высотой по окна, с другой – заборы, причем построенные из чего придется. От соседей Лавкин тоже огородился железной стеной, и был категорически против, если на его участок ступала чужая нога – в такие моменты, как рассказывали местные, он начинал кричать, что это частная территория, и никто не имеет права на неё заходить.

Дом Лавкина Фото: Анна Перевощикова

Такую эмоциональность можно объяснить - Лавкину было, что скрывать. Как рассказывала «Комсомолке» соседка Лавкина, несколько лет до похищения он рыл подвал на территории своего дома. Тот самый подвал, в котором год назад он удерживал несовершеннолетнюю девочку. На первых порах следствие предполагало, что «хищник» мог месяц выслеживать свою жертву, прежде чем напасть, но эта версия не нашла прямых доказательств… Позднее Лавкин заявил, что напал на девочку спонтанно.

Дом Лавкина Фото: Анна Перевощикова

Держал школьницу в подвале на цепи

В день исчезновения девочка поехала кататься на велосипеде по сельской дороге. В этот момент мимо проезжал будущий похититель школьницы Олег Лавкин на красном мотоблоке. Он столкнул ребенка с велика, связал, поместил в мешок и погрузил в свой транспорт. После этого довез жертву до своего дома, посадил в подвал на цепь и запер. Своей жертве он пригрозил убийством, если та попробует сбежать. Конечно, ребенок испугалась.

Для чего Лавкину понадобилась девочка – неизвестно. Вообще многие на первых порах вспоминали историю со скопинским маньяком, который в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и насиловал их на протяжении почти четырех лет в своем подвале.

Олег Лавкин после задержания Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

После похищения Лавкин присоединился к поискам девочки, подкинул её личные вещи, чтобы инсценировать утопление. Но в один момент что-то случилось, и он начал паниковать, пугаться, что его поймают, поэтому ночью 2 августа решил отпустить девчонку, а сам подался в бега…

Тем временем, ребенок благополучно добежала до родителей и рассказала, где была все это время. Мужчину объявили в розыск. Лавкин, который ранее часто уходил в густой лес на сбор лекарственных трав и шишек, окольными путями отправился в соседнюю Республику Алтай. Почти две недели ему удавалось скрываться от правоохранителей - он проявлял большую бдительность и держался подальше от населенных пунктов. Но однажды решил искупаться в реке, где и был замечен местным рыбаком.

- Активные мероприятия по розыску продолжались более десяти дней. Сообщение о том, что в селе Курота Онгудайского района возле речки был замечен мужчина, похожий по приметам на разыскиваемого Олега Лавкина, поступило в полицию от бдительного 36-летнего местного жителя, - рассказывали тогда в республиканском главке полиции.

Когда подозреваемого задержали полицейские, то похититель школьницы Олег Лавкин представился чужим именем и сказал, что приехал в республику якобы для сборы орехов, но фотография с ориентировок вывела его на чистую воду. Кстати, в вещах Лавкина нашли и его паспорт – тогда в личности мужчины не оставалось даже сомнений.

Суд над похитителем школьницы Олегом Лавкиным в Алтайском крае

С момента задержания обвиняемый находится в СИЗО. В апреле этого года стало известно, что дело Лавкина передано в суд.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, судебные заседания по делу уже начались. Проходят они в закрытом формате, так как дело касается несовершеннолетней девочки, подробности судебных заседаний не придают огласке.

Следственный эксперимент Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Олега Лавкина судят по статье 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Также в деле фигурирует ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет.

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