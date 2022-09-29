20 лет колонии: на Алтае осудили похитителя Олега Лавкина, который год назад прятал в подвале школьницу

Лавкин посадил девочку на цепь и угрожал ей убийством Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае вынесли приговор похитителю Олегу Лавкину, который летом 2021 года похитил и удерживал в подвале своего дома 12-летнюю девочку. Как сообщили в пресс-службах следкома и прокуратуры, по решению суда ближайшие 20 лет Лавкин проведет за решеткой.

40-летнего жителя Бийского района признали виновным по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» и в ряде других преступлений.

По данным следствия и суда, днем 31 июля в одном из сел района Лавкин увидел школьницу, которая ехала на велосипеде по проселочной дороге. Он с силой толкнул ребенка, связал ей руки и ноги и надел на нее мешок. После этого он положил ребенка в прицеп своего красного мотоблока и перевез в дом. Там он спрятал девочку в подвал и пристегнул цепью, чтобы не сбежала.

Соседи Лавкина рассказывали, что он давно оградился от них высоким забором, с другой стороны дома двор зарос сорняками. Со слов знакомых, он мог рыть подвал несколько лет, из-за чего в СМИ его прозвали подражателем Скопинского маньяка. Мужчина был нелюдимым, общался лишь со своей семьей - матерью и дочкой, зарабатывал на продаже металлолома.

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала, что в поисках девочки было задействовано довольно большое число людей – искали ее и днем, и ночью. Сам Лавкин тоже присоединился к добровольцам и ходил вместе с ними по лесу, прекрасно зная, где сейчас находится исчезнувшая школьница. Сделал он это еще и для того, чтобы направить правоохранителей по ложному следу - Лавкин пытался инсценировать утопление и выкинул на берег реки вещи школьницы и ее мобильный телефон.

- Несколько дней он удерживал девочку в подвале, угрожая убить. Узнав, что на поиски ребенка организованы силы сотрудников СК, полиции, волонтеров и неравнодушных граждан, похититель отпустил несовершеннолетнюю, а сам скрылся, - отметили в следкоме.

40-летнего жителя Бийского района признали виновным Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Податься в бега он решил в соседнюю Республику Алтай. До этого он часто уходил в густой лес на сбор лекарственных трав и шишек, поэтому знал лес как свои пять пальцев. В больших населенных пунктах он на задерживался – шел окольными путями, но в селе Курота Онгудайского района он потерял бдительность, решив искупаться в реке. Его заметил местный рыбак, который понял, что видел лицо Лавкина на ориентировке. После того, как чужака задержала полиция, он представился дргуим именем и сказал, что приехал в регион собирать орехи, но в вещах Лавкина позднее нашли его паспорт… Всего преступнику удавалось скрываться больше 10 дней.

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

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