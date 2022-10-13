В доме Лавкин вырыл погреб глубиной в несколько метров, чтобы держать в нем девочку Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В конце сентября вынесли приговор по громкому делу похитителя школьницы Олега Лавкина. Летом 2021 года он удерживал в подвале своего дома 12-летнюю девочку. Многих мучал вопрос – зачем взрослому мужчине понадобился ребенок? О мотиве «зверя» рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СУ СК по Алтайскому краю, полковник юстиции Роман Шаповал.

История, пробирающая до мурашек, произошла в одном из сел Бийского района. Местный житель, 40-летний Олег Лавкин, ехал на своем красном мотоблоке по проселочной дороге. Заметив девочку на велосипеде, он решил её похитить. Проезжая мимо школьницы, мужчина толкнул её и она упала. После чего он связал ребенку руки и ноги, надел на голову мешок, погрузил в прицеп мотоблока и увез к себе домой.

Как рассказал следователь-криминалист Роман Шаповал, прямо у себя в доме Лавкин вырыл погреб глубиной в несколько метров. Условий для жизни там не было, однако какое-то время похититель удерживал девочку там.

- Судя по всему, он планировал с ней жить, о чем и заявил школьнице прямым текстом: «Ты будешь жить со мной». Если бы не поднялась шумиха, неизвестно, чем бы закончилась вся эта история, - отметил Роман Шаповал.

Чтобы девочка не сбежала, негодяй пригрозил ей убийством. Далее приказал снять одежду и подкинул вещи на берег реки, чтобы запутать поиски. На место находки вызвали водолазов, которые осмотрели дно, но ничего не нашли.

Следователи же в это время продолжали отрабатывать другие версии произошедшего. Когда в лесу нашли велосипед, на нем оказались следы красной краски – именно такого цвета был мотоблок у Лавкина. По иронии судьбы, правоохранителям посоветовали обратиться к Лавкину – он собирал металл и мог быть в курсе, у кого и какая техника в деревне. Во дворе Лавкина правоохранители и заметили красный мотоблок, но самого его дома не было.

- Мать Лавкина сказала, что он уехал, но она путалась в показаниях, сразу было ясно - что-то здесь не так. Когда мы уже проводили обыски, она подходила и говорила: «Не там ищете». При этом до последнего не верила в его виновность, - отметил следователь.

Как уже ранее сообщилось, дом Лавкина был окружен со всем сторон забором и сорняками. Он жил затворником, тихим и нелюдимым, словно призрак. Общался, в основном, только со своей матерью и дочкой. Внутри дома у него довольно бедный ремонт, зато техника, со слов правоохранителей, достаточно современная: широкоэкранная плазма, хороший монитор, модемы для скоростного интернета и так далее. Проводить томные вечера Лавкин любил за просмотром порнографических роликов, были и сомнительные приложения. В числе любимых разделов порно – БДСМ. По всей видимости, ему нравилось идея доминирования.

Когда Лавкин понял, что к поиску девочки привлекают все больше и больше людей, то испугался и решил отпустить её, а сам пустился в бега. При этом его мать предупредила следователей - если он убежал в лес, то найти его будет сложно, так как знает тайгу как свои пять пальцев, и может без проблем неделю жить на одних травах.

Кстати, во время разговора со следователями Лавкин рассказал, что во время поисков силовики едва не нашли его, когда он прятался в конопляном поле. Но в тот момент каким-то образом ему повезло и правоохранители прошли мимо…

По итогу за свои преступления Лавкин был признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее он уже был судим за наркотики, но тогда ему удалось избежать реального наказания. Теперь же у мужчины будет много времени, чтобы пересмотреть свои ценности.

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