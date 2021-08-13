Похищенная на Алтае школьница была не единственной жертвой обвиняемого Олега Лавкина

Сейчас Олег Лавкин находится в СИЗО. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Похитивший 12-летнюю школьницу в Бийском районе Алтайского края Олег Лавкин признает вину в содеянном. Как оказалось, девочка могла быть не первой его жертвой.

– Следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее, – рассказала «Комсомолськой правде» старший помощник регионального Следкома по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По данным источника «КП» в правоохранительных органах, Лавкин снимал эротические видео с 16-летней сиротой, которую приютила его мать. Видеоролики он якобы продавал за небольшие деньги, а когда девушке уже исполнилось 18 лет, обвиняемый ее изнасиловал.

Смотреть видеосюжет Обвиняемый в похищении школьницы Олег Лавкин заключен под стражу

Напомним, инцидент с похищением произошел в Бийском районе 31 июля. 12-летняя девочка с родителями отдыхала на даче и поехала кататься на велосипеде. Мужчина подкараулил ее, связал, надел мешок и отвез в подвал своего дома. Как рассказал Лавкин на допросе, перед этим он наблюдал за девочкой больше месяца. Узнав, что на поиски ребенка организованы силы сотрудников СК, полиции и волонтеров Лавкин отпустил несовершеннолетнюю, а сам скрылся. Несколько дней похитителя разыскивали и 12 августа его задержали на территории Республики Алтай. Мужчину узнал местный рыбак и сообщил об этом в полицию. Сегодня Лавкина доставили в Бийск.

Пока что 40-летнего Олега Лавкина обвиняют только по одной статье –126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

На данный момент похитителя поместили в следственный изолятор.

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