«Пострадавшие ползком выбирались из горящей кабины»: жуткие подробности о крушении вертолета Ми-8 на Алтае

Падение Ми-8 на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

27 июля в 15:05 в Усть-Коксинском районе Республики Алтай возле села Тюнгур рухнул вертолет Ми-8. По информации официальных источников, на борту были 16 человек: три члена экипажа и 13 туристов, которые возвращались с озера Ак-Кем на северном склоне горы Белуха. До земли оставалось совсем немного, как вдруг лопасти задели не то электрические провода, не то опору, после чего судно рухнуло наземь и загорелось. Четыре человека погибли, еще десять пострадали. Что известно о трагедии на данный момент – в нашем материале.

Падение Ми-8 на Алтае. Фото: Управление ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай

Что произошло?

По данным МЧС, трагедия произошла, когда вертолет заходил на посадку. По кадрам видео, снятыми очевидцами, вертолет летит над полем и готовится сесть. Издалека его снимают жители ближайших домов и турбаз – судно держится в воздухе прямо, снижается равномерно. Вот борт уже почти у земли, аккуратно пролетает рядом со столбами линии электропередач, выбирает место для остановки. Почти касается земли - и вдруг хвостом буквально сносит столб с проводами. Провода падают на крышу – машина вспыхивает в минуты. Из объятой огнем машины с трудом выползают люди - к ним уже бегут навстречу местные жители, пытаются помочь, вызывают врачей.

Предварительно известно, что причиной крушения судна стали электрические провода. Об этом сообщают экстренные службы. Как делятся в региональном ГУ МЧС, частный вертолет разбился при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района.

- По предварительным данным, он задел электрические провода и загорелся, - уточнили в ведомстве.

Что известно о пострадавших

Всего на борту было 16 человек: три члена экипажа, остальные – туристы. Известно, что погибли четверо человек, 10 туристов сейчас в больнице. Известно, что отдыхающие приехали на Алтай из разных городов России – Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, Нижнего Новгорода, Новосибирска. Были ли они в одной группе или же оказались на борту, не зная друг друга – пока неизвестно.

Падение Ми-8 на Алтае. Фото: Управление ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай

В открытых источниках опубликовали имена туристов и членов экипажа, которые находились в момент трагедии на борту.

Выжившие:

Запара Алексей 1988 г.р. – предварительно, жив

Волова Аурика 1979 г.р. - предварительно, жива

Кузьмина Юлия 1976 г.р. - предварительно, жива

Левшукова Елена 1980 г.р. - предварительно, жив

Горбунов Евгений 1989 г.р. - предварительно, жив

Даниленко Инга 1959 г.р. - предварительно, жив

Смирнова Татьяна 1986 г.р. - предварительно, жив

Ишутин Игорь 1989 г.р. - предварительно, жив

Мацулев Владимир 1975 г.р. – предварительно, жив

Вячеслав Демихов, 52 года - предварительно, жив

Олег Егоров, 42 года - предварительно, жив

Алексей Десятов, 28 лет - предварительно, жив

Погибшие:

Ратников Александр 1963 г.р. – предварительно, погибла

Паташенко Елена 1987 г.р. - предварительно, погибла

Камарова Наталья 1969 г.р. - предварительно, погибла

Кургаева Яна 1988 г.р. - предварительно, погибла

Не факт, что цифра по погибшим не изменится. При крушении туристы получили серьезные травмы – ожоги у некоторых составляют 90% тела. Медики говорят, что шансы выжить при таких поражениях кожи ничтожно малы.

Фельдшер скорой помощи из Тюнгура Наталья Ошлокова рассказала «Комсомолке», что сразу после сообщения об аварии на место ЧП выехали скорые из Усть-Коксы с реанимационным оборудованием.

Первых троих пострадавших доставили в Усть-Коксинскую больницу вертолетом. Двое были в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести. Других пострадавших подвезли чуть позднее, так как дорогая в этих местах не самая лучшая. У выживших диагностировали ожоги первой и второй степеней,а также травму ноги у одного из находящихся на борту. Все находятся в сознании.

- Мы их ни о чем не спрашивали, чтобы не тревожить, - отметила медик.

В данный момент часть пострадавших готовят к отправлению самолетами санавиацией в Ожоговый цент в Барнауле. Врачи продолжают бороться за жизнь самых тяжелых больных.

- Я работаю в медицине с 1993 года, - поделилась Ошлокова. - Многое было, и ДТП страшные, но такой ужас на моей памяти первый раз.

Опытный пилот

На данный момент известно, что вертолет Ми-8 принадлежал частной компании «Алтай-Авиа». Одним из членов экипажа был Вячеслав Демихов. Известно, что он выжил, но тоже получил ожоги.

- Как так получилось? Сейчас идут разборки. Пока ничего не могу сказать, мы работаем со следователями. Я сам получил ожоги, но не страшные, - рассказал он «Комсомолке» вскоре после катастрофы.

Вячеслав Демихов Фото: Анна Перевощикова

Совсем недавно, в конце июня, Демихов на вертолете Robinson-66, который тоже принадлежал авиакомпании «Алтай авиа» тушил крупнейший лесной пожар в Алтайском крае. В регион его вызвали из Республики Алтай. Пилоту пришлось работать в условиях сильного ветра и мощного верхового пожара, поэтому летать приходилось по кромке леса. Однако он отлично справлялся со своими задачами. Что же произошло? Мнением на этот счет мы попросили поделиться опытного бортмеханика:

- Сейчас рано что-то конкретное говорить, надо бортовые самописцы (черные ящики) смотреть. Пока по видео кажется, что у него не хватило педали предотвратить вращение. Возможно, нужно было сразу садиться, не ждать, пока вертолет будет вращать. А тут пилот попал в пылевой вихрь и опрокинул машину. Я думаю вина пилотов, но опять же, мы не знаем условий и показаний приборов, могут быть и отказы систем, двигателя и т.д. Есть ощущение, что он задел столб рулевым винтом, а если это так, если винт поврежден, начинается сильная раскрутка. Вероятно, летчики неправильно подобрали площадку, потому приземлись не сразу, долго примеривались. К сожалению, в таких авариях пожар практически неизбежен: в баках было топливо, хватило одной искры, - рассказал бортмеханик Алексей, который попросил пока не называть его фамилию, до появления официальных результатов проверки.

Сейчас разбираться с тем, что произошло, будут следователи.

Священное место

Известно, что туристы отдыхали на Чемале и решили воспользоваться вертолетом, чтобы полюбоваться озером Аккем. Алтайцы называют его одним из самых красивых водоемов в республике, и для местного народа эта вода священна. Добираться до него пешком около недели, а воздушным судном – меньше часа.

- Для туристов там очень удобная логистика – 30 минут и ты на Белухе. На Аккеме есть база, рядом с ней вертолетная площадка, бетонной площадки на ней нет – судна садятся в долине реки. Вертолеты летают туда несколько раз в день. Белуха самая высокая точка Сибири и самый популярный маршрут. С Тюнгура вертолет летит около 30 минут, - рассказал алтайский гид Андрей Афонин.

Тюнгур является крупным туристическим центром и расположен у подножия знаменитой Белухи. Именно там как раз и рухнул вертолет.

Несмотря на свою удаленность от крупных городов (до ближайшего Барнаула почти 400 километров – прим. ред.), село Тюнгур считается важным туристическим центром. Именно отсюда начинается большинство пеших и конных маршрутов к знаменитой горе Белухе – сердцу горного Алтая. Поблизости расположены сразу несколько баз отдыха, предлагающие своим гостям походы к подножию горного хребта, на Кучерлинское и Аккемское озеро. Здесь же туристы отправляются в водные сплавы по реке Катунь, что является излюбленным аттракционом для российских рафтеров. Поэтому туристов здесь полным-полно в любое время года. Местные операторы предлагают своим клиентам вертолетные экскурсии по ближайшим окрестностям. Размер ценника на вертолет варьируется от 60 до 230 тысяч за полет.

Сам тур представляет собой полет над горой Белуха, с посадкой на озере Аккема, стоянка длится два часа. Финальная точка в селе Карасук, оттуда экскурсия отправляется, туда же прибывает. В Тюнгуре вертолет садится для «вкусного обеда» - так написано в программе экскурсии.

- Я писала им, хотела забронировать полет на конец августа. Мне объяснили, что все безопасно, вертолеты новые, пилоты постоянно обучаются, опытные. Сейчас я хочу от полета отказаться, просто в шоке, что можно вот так на отдыхе погибнуть – поделилась одна из клиенток компании, москвичка Ирина. Она отметила, что ей озвучивали сумму в 40 тысяч рублей за полет.

Падение Ми-8 на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Последствия

Все оперативные службы работают на месте катастрофы. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на месте крушения, от вертолета остались лишь сгоревшие обломки. Ликвидация последствий ЧС находится на контроле главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

По факту трагедии транспортное следственное управление возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сам не знаю как произошло»: член экипажа разбившегося вертолета Ми-8 на Алтае рассказал о трагедии

Выживший в крушении вертолета Ми-8 на Алтае рассказал о моменте трагедии (подробнее)

«Подвезли еще восемь человек, перевязывают»: сотрудники «Скорой помощи» в Усть-Коксе о пострадавших в крушении вертолета МИ-8 в Республике Алтай

Сотрудники бригады скорой помощи рассказали состоянии о пострадавших в крушении вертолета МИ-8 в Республике Алтай (подробнее)

В Республике Алтай рухнул вертолет: шесть человек погибли, еще семеро пострадали

Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 на Алтае (подробнее)

Фото с места крушения вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023: пожар на месте трагедии полностью ликвидирован

Появилось фото с места крушения вертолета Ми-8 в Алтае 27 июля 2023 (подробнее)

«Еще одна женщина, увы, уходит»: фельдшер скорой о состоянии пострадавшей в крушении вертолета МИ-8 в Республике Алтай

Медики рассказали о состоянии пострадавшей в крушении вертолета МИ-8 на Алтае (подробнее)