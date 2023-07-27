Пострадавших доставили в Усть-Коксинскую больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Фельдшер скорой помощи из Тюнгура Наталья Ошлокова рассказала «Комсомолке», что в 15.10 троих пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай доставили в Усть-Коксинскую больницу вертолетом.

- Двое в тяжелом состоянии, один - в среднем. Ожоги тяжелые, одна женщина уходящая, увы, - говорят медики.

По словам фельдшера сразу после сообщения об аварии на место ЧП выехали скорые Усть-Коксы с реанимационным оборудованием.

- Но дорога там не очень хорошая, на автомобилях «Скорой» других пострадавших подвезут примерно минут через пятьдесят, - предполагает медик.

Напомним, ЧП произошло около села Тюнгур. Изначально сообщалось о том, что судно при посадке задело электрические провода, однако по другой версии оно могло задеть лопастями столб. Транспортное следственного управление возбудило уголовное дело по данному факту. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Также официальный комментарий дал Михаил Максимов, заместитель руководителя аппарата главы и правительства Республики Алтай, пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина. По его словам, все оперативные службы работают на месте катастрофы. Ликвидация последствий ЧС находится на контроле главы Республики Алтай Олега Хорохордина.