«Сам не знаю как произошло»: член экипажа разбившегося вертолета Ми-8 на Алтае рассказал о трагедии

Пилот Вячеслав Демихов был в составе экипажа Фото: Анна Перевощикова

В Республике Алтай 27 июля 2023 года упал вертолет Ми-8. В настоящее время 52-летний пилот Вячеслав Демихов, управлявший судном, общается со следователями. Мужчина получил ожоги, но его жизни ничего не угрожает.

- Мы летели с Аккема. Как все произошло, пока не могу сказать, будет разбираться, - успел он сказать корреспонденту «Комсомолки».

Второй пилот и бортмеханик вертолета МИ-8, который упал в Республике Алтай 27 июля, также выжили. После крушения одного из них выбросило через стекло.

Напомним, что вертолет Ми-8 с туристами разбился при жесткой посадке. Он задел электрические провода и рухнул с последующим возгоранием. На судне находились 16 человек, шестеро погибли.

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