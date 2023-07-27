Крушение вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023. Фото: Управление ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай
В Усть-Коксинском районе Республики Алтай 27 июля упал вертолет Ми-8. Судно разбилось после того, как задело электрические провода. Шесть человек погибли на месте, еще семеро пострадали и были доставлены в больницу с сильными ожогами. Всего, по данным официальных источников, на борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Публикуем фото с места крушения вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023.
Крушение вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023. Фото: Управление ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай
По данным очевидцев, судно полностью выгорело. На месте работали сотрудники ГУ МЧС по Республике Алтай и Управления ГО ЧС и ПБ по региону. В 16:48 спасатели сообщили о полной ликвидации возгорания.
Крушение вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023. Фото: Управление ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай
По данным источников «Комсомолки», не исключено, что число жертв увеличится, так как одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
Крушение вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023. Фото: Управление ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай
Напомним, вертолет принадлежал частной компании «Алтай авиа». Туристы якобы летели с горы Белуха. Командиром воздушного судна, по информации из соцсетей, являлся Вячеслав Демихов. Не так давно он оказывал помощь алтайским пожарным в борьбе с крупнейшим лесным пожаров в Егорьевском районе Алтайского края.
Крушение вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023. Фото: Управление ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
По факту трагедии транспортное следственное управление возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Крушение вертолета Ми-8 на Алтае 27 июля 2023. Фото: Управление ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
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