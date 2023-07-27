В данный момент часть пострадавших готовят к отправлению самолетами санавиацией Фото: Олег УКЛАДОВ

Фельдшер скорой помощи из Тюнгура Наталья Ошлокова рассказала «Комсомолке» о том, что пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай доставили в Усть-Коксинскую больницу вертолетом и на машинах скорой помощи.

По словам фельдшера у новых доставленных в больницу пациентов ожоги 1-2 степени, у одного травма ноги.

- Все в сознании, - отметила фельдшер. – Мы их ни о чем не спрашивали, чтобы не тревожить.

В данный момент часть пострадавших готовят к отправлению самолетами санавиацией в Ожоговый центр в Барнауле. Врачи продолжают бороться за жизнь самых тяжелых больных.

- Я работаю в медицине с 1993 года, - поделилась Ошлокова. - Многое было, и ДТП страшные, но такой ужас на моей памяти первый раз.

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