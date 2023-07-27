Стал известен предварительный список выживших пассажиров после крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля

Вертолет Ми-8 потерпел крушение при заходе на посадку в селе Тюнгур. Фото: телеграм-канал управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

«Комсомолке» удалось достать список выживших пассажиров после крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27 июля. По данным наших источников в числе выживших предварительно значатся:

Запара Алексей 1988 г.р.

Волова Аурика 1979 г.р.

Кузьмина Юлия 1976 г.р.

Левшукова Елена 1980 г.р.

Горбунов Евгений 1989 г.р.

Мацулев Владимир 1975 г.р.

Даниленко Инга 1959 г.р.

Смирнова Татьяна 1986 г.р.

Ишутин Игорь 1989 г.р.

Также в катастрофе выжили трое пилотов. Однако, этот список предварительный. В числе погибших источника значатся 4 человека, однако ранее в официальных источниках сообщалось о шести погибших. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Вероятно, что список выживших изменится в меньшую сторону.

ГУ МЧС России по Республике Алтай предоставляет телефон для получения дополнительной информации по погибшим и пострадавшим в результате падения вертолета - 8 (38823) 9-99-99.

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